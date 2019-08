"Mina arvan, et Eestis on riik nii tugev küll ja nii tugevatel jalgadel, et me saame öelda, et me käitume õigusriigile kohaselt. Tuleb välja selgitada, kas ühe või teise poole etteheited vastavad tõele, kas neil on mingisugust alust või mitte ja oma otsustes toetuda faktidele. Kui need on selged suheldes kõikide osapooltega, siis tuleb langetada ka otsused ja tegutseda edasi," kommenteeris Seeder.

Seeder ei olnud nõus ütlema, kas tema ja Isamaa erakond hetkel Vaherit usaldab. "Kui te küsite, kas me kedagi usaldame või umbusaldame, siis sellele ma kindlasti ei saa mustvalgelt vastata. Ei ole minu pädevus praegu anda hinnangut, kus ma ei tea hetkel kõiki fakte ja tagamaid, mis praegu nende protsesside taga on. Aga võin kinnitada küll, et politsei- ja piirivalveameti tegevuses on pikema perioodi jooksul probleeme olnud küll," lausus Seeder.

Küsimusele, kas neljapäeval puhkenud skandaal on selle valitsuse kõige kõvem proovikivi, vastas Seeder, et ei oska võrrelda. "Siin on olnud emotsionaalseid hetki varemgi ja eriarvamusi sisulise poliitika tasemel," sõnas Seeder.

"See, et EKRE-l on oma arvamus ja seisukoht mõnede tippametnike suhtes on ju meile kõigile teada valimiseelsest ajast. /.../ Loomulikult tuleb asju Eesti riigis ajada õigusriigile kohaselt, olgu tegemist, ministri, valitsusliikmega või ameti peadirektoriga. Kõik peavad seda jälgima ja sellele lisaks oleks veel väga hea kui lähtutaks heast poliitilisest kultuurist ja headest tavadest," lisas Seeder.

Aeg: usaldan Vaherit

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles ERR-ile, et usaldab Elmar Vaherit politseijuhina ja mingit kriisi valitsuses ei ole.

"Minul ei ole küll põhjust teda mitte usaldada. Tollel ajal kui mina politseis töötasin temaga koostöö laabus ja ka peale seda nii palju, kui seda kontakti või koostööd vajalik teha on olnud, ei ole küll etteheiteid talle," rääkis Aeg.

Aeg rääkis, et valitsuses ega ka valitsuskabineti istungil ei ole Vaheri personaliküsimus kordagi teemaks olnud. Aegi sõnul oleks see mõistlik olnud, sest lõpuks peab ju selle otsuse valitsus tegema.