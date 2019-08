Erakorralise istungjärgu kokkukutsumise algatas opositsioonis olev Reformierakond. Peaministri tagandamiseks opositsioonil siiski hääli napib.

"Peame kahetsusega nentima, et Jüri Ratas ei ole peaministrina suutnud tagada Eesti väärikat valitsemist. Jüri Ratas ei ole suutnud moodustada valitsust, mis töötaks Eesti edasiviimise nimel," ütles Reformierakond oma avalduses, kui oli otsustanud Ratast umbusaldada.

"Selle asemel on Eestil valitsus, mis alates ametisse astumisest on rünnanud erinevaid ühiskonnagruppe ja lõhkunud ühiskonna sidusust. Meil on valitsus, mis kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet ja mille ebakompetentsed ministrid ületavad oma võimupiire ega pea õigusriiki mitte millekski. Meil on valitsus, mis vaatamata majanduskasvule on teinud ja tegemas kulutusi tuleviku arvelt," leiavad umbusalduse algatajad.

"Koostasime peaministrile umbusalduse avaldamiseks teksti, mille poolt on lubanud hääletada kõik Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning Raimond Kaljulaid," sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas.

Riigikogu võib avaldada valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 saadikut.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 saadikut. Kui umbusaldust avaldati valitsusele või peaministrile, siis astub tagasi terve valitsus.

Kui korralisel riigikogu istungil puudub osavõtvate liikmete arvu miinimumi ehk kvoorumi nõue, siis täiendavast istungist ja erakorralisest istungjärgust peab osa võtma vähemalt 51 riigikogu liiget. Kui kohal on vähem riigikogu liikmeid, siis on riigikogu otsustusvõimetu.

Võimuliidu saadikud kavatsevad istungil osaleda. Peaminister Ratas peab enne umbusaldushääletust vastama saadikute küsimustele.

Opositsioonis oleval Reformierakonnal on riigikogus 34 kohta, opositsioonilisel sotsiaaldemokraatidel on kümme saadikut.

Võimuliidu saadikutel on Toompeal kokku 57 häält, Keskerakonnal 26, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal 19, Isamaal 12.