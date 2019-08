Kujutame nüüd ette, et sa oled tulnud viletsusest ja vaesusest, sest aeg oli selline, sõda oli lõppenud, uus Nõukogude Eesti oli vaja üles ehitada, oli raske, aga sa tegid seda ja said hakkama, ja nüüd on sul kõik olemas, naine ja laps, neile pole sul peaaegu mingeid etteheiteid, sul on ka maja ja suvila, millele pole mitte ühtegi etteheidet, kõik on täpselt nii nagu peab. Isegi veel paremini.

Mõnikord tuleb sulle pähe ka mõte, et kas mul juba liiga hea ei ole, aga see tuleb vaid hetkeks, selle mõtte peletad sa alati kui küsid endalt: "Kas ma siis ei ole kõike seda väärt?"

Ja ilma pikemalt mõtlemata vastad, jah, ma olen kõik ise saavutanud, mul on teeneid, jah, on ka tutvusi, aga meil kõigil on jalad ja käed, on su enda asi, kui pikalt nad pintsakuvarrukatest välja ulatuvad! Kommunismis on meil kõigil võrdsed võimalused!

Aga siis korraga kõik muutub, kõik see, millesse sa olid panustanud, hakkab üles sulama nagu suvisele tänavasillutisele kukkunud Pingviini jäätis, sul hakkab hirm, mis sinust kui vanast kommunistist nüüd saab.

Kõikjal on väljas sini-must-valged, puhuvad uued tuuled, jah, need tuuled puhuvad läbi ka sinu hooldatud ja piiratud vuntsi, aga see pole mingi mõnus briis, sul hakkab sellest külm, oledki vaid sina, su vuntsid, su suvila. Korraga on kõik valesti, kuidas see kõik nüüd nii läks?

Ja sa otsustad midagi teha, sest üksindust sa kardad, sa tahad olla oma rahvaga koos, olgugi, et enamus ehk sinuga enam ei taha, aga sa tead, et kui sa midagi tahad, siis pead sa selleks ise midagi tegema. Aeg on uus, aga see põhimõte töötab ka veel kaheksakümne üheksandal aastal 23. augustil.

Sa ajad garaažist välja oma musta Volga ja asud teele. Tee pealt ostad sa väikese sini-must-valge lipukese, kinnitad selle armatuurlaua külge ja sõidad läbi Balti keti, seal on palju inimesi, liikumine on vaevaline, aga inimesed on sõbralikud, nad lehvitavad sulle, tervitavad, ja see jääb su elu uhkeimaks sõiduks.

Sa nendid: "Kas keegi oleks uskunud, et kompartei sekretär sõidab läbi Viljandimaa hurraa-hüüete saatel?"

