Millest koosnes Balti kett? Inimesed

Kõige õigem ja täpsem vastus küsimusele "Millest koosnes Balti kett?" on, et Balti kett koosnes inimestest. See oli üks pikk kätest kinnihoidev inimrodu, mis kulges läbi Eesti-Läti-Leedu 23. augustil 1989. Kokku oli see kett pikk 600 kilomeetrit ja umbkaudu oli selles lülisid kaks miljonit inimest.

Ivan Orav on Balti keti kohta öelnud, et see oli väga riskantne ettevõtmine, sest kui keegi oleks lasknud sellest ketist läbi elektrivoolu, oleks tegemist olnud massimõrvaga!

Eks selle aja inimesed olid harjunud rahvakogumiste, miitingute ja paraadidega, sinna lihtsalt pidi kohale minema, sest käsk oli seaduseks, kõik täitsid seda hirmunult. Aga Balti kett oli vabatahtlik, sinna läksid inimesed ise kohale. Või siis koputasid südametunnistusele isamaalisus ja patriotism, aga muidu mindi ikka ise ja rõõmuga, sest kõik tahtsid olla eestlased, ainult lätlased tahtsid olla lätlased ja leedulased leedukad.

Oli vaja demonstreerida oma vabadust ja öelda maailmale, et see, mis Molotov ja Ribbentrop oma pakti näol kokku vusserdasid, on nüüd läbi.

Mina olin siis kaksteist aastat vana, ma olin näinud aasta tagasi, kuidas Tartu Levimuusika päevadel lehvisid sini-must-valged, kuidas laulis Ivo Linna ja kõik teised ja kõik olidki koos, millegi poolt, ühtse ja lootusrikkana, iseeseisvus kaalus siis kõik üles ja ka mina olin nõus sööma kartulikoori, peaasi, et vahvlid otsa ei saaks!

Aga meie pere Balti ketis ei seisnud ja ma ei teadnudki, miks, kas vanemad kartsid, et seal võib midagi halba juhtuda või tundus logistika midagi ületamatut ja ma vaatasin Balti ketti veidi väriseva pildiga mustvalgest telekast, seisin üksi suvila elutoas, aga tunne oli ikka nagu oleks seal ketis. See oli Balti kett koduste vahenditega.

Mu hea sõber on rääkinud, kuidas nende perekond ei mahtundki Balti ketti ja siis nad moodustasid selle ametliku Balti keti kõrvale alternatiivse Balti keti. Võimalik, et sellest ongi alguse saanud esimene ja teine Eesti.

Tore on mõelda, et meil on selline kogu Baltikumi ühendanud performance toimunud ja iga inimene on tundnud end täieõigusliku keti katkematu osana. Aga mis oleks see asi, mille nimel praegu inimesed sellisesse ketti kokku tuleksid? Võib-olla siis. kui internet peaks ära kaduma, aga ilmselt ulatuks ka sel juhul see kett vaid Tallinnast Paideni.

Urmas Vadi jutusarja "Millest koosnes Balti kett?" saab järelkuulata Vikerraadio lehelt.