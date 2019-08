Millest koosnes Balti kett? Miss Nude Estonia

Tagantjärgi on kindlasti neid Balti ketis seisjaid rohkem, kui neid 23. augustil kolmkümmend aastat tagasi tegelikult oli. Ja eks mõttes kohalolemine on ka suur asi, vaimne kett on teinekord isegi tugevam kui teras. Aga oleks aeg rääkida siiski ka nendest, kes ketist puudusid.

Julgelt võib öelda, et ketist puudusid Miss Nude Estonia 1989 kandidaadid ja korraldustiim. Soome asjakiri Erotiikan Maailma avaldas paljaste misside valimistest põhjaliku reportaaži ohtrate piltidega ja nimetas toimunut maailma sensatsiooniks, mida see ka tõepoolest oli, sest seal ajal, pealegi veel raudse eesriide taga, polnud veel midagi sellist toimunud.

Iludusvõistlus viidi läbi ajalehe Noorte Hääl andmetel Kalamaja saunas ja ka Pirital. Korraldusmeeskond rääkisid, et nad leidsid kandidaadid võistlusel osalema sel viisil, et sõitsid Tallinnas ringi ja otsisid nii-öelda kergemeelseid tütarlapsi.

Lõppvalikusse pääses viis neidu, kellest üks välja langes. Miss Nude Estonia tiitliga pärjati 18-aastane Angelika. Neist neljast õnnelikust, kes pääsesid lõppvooru, on ka fotosid, ilmselgelt on üks pilt tehtud Pirital mere taustal ühe suure kivi ees.

Kõik neli naist on paljad ja võtavad poose, mis peaksid olema erootilised, aga mõjuvad oma kohmetus kaheksakümnendate lõpu esteetikas pigem hirmutavalt.

Ei saa öelda, et tänu neile tüdrukutele tekkisid Balti ketis tühikud ja pole ka oluline, mida räägib nüüd 48-aastane Angelika oma lastele, kui need küsivad: "Ema, kas sina seisid Balti ketis?" Võib-olla vastab Angelika: "Jah, ma seisin, aga minu kett algas pihta juba Piritalt. Mäletan, et oli väga soe suvi, nii palav, et pikemaid riideid ei saanud selga jättagi, aga ma seisin."

Ja Angelika ei valeta. Omaette julgust nõudis see võistlusel osalemine kõigilt neljalt kandidaadilt, ilmselt veel suuremat, kui seismine Balti ketis.

Aga võib-olla see oligi nende Balti kett, oma paljaste kehadega mere ääres viitasid nad Molotovi ja Ribbentropi sobingule, karjuvale ebaõiglusele, viiekümneaastasele okupatsioonile, mis oli kiskunud nad lausa alasti!

Alasti protestivad Ukraina naised rühmitusest Femen ilmusid välja alles kakskümmend aastat hiljem. Kas nad said jõudu ja indu meie neljast paljalt seisvast naisest Pirita rannas, võib vaid oletada.

Urmas Vadi jutusarja "Millest koosnes Balti kett?" kuuleb 23. augustini argipäeviti kell 8.50 "Vikerhommikus" ja kõiki lugusid saab järelkuulata Vikerraadio kodulehelt.