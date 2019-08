Ega me ei tea, kas Erika Salumäe seisis Balti ketis. Võib-olla ka seisis, aga võimalik, et mitte. Igatahes Balti ketile eelnenud päevad olid Salumäe jaoks väga tähtsad, sest ta kaitses sprindisõidus maailmameistritiitlit.

Kui lugeda toonaseid ajalehti, siis nende vahendusel saame teada, et ta on just saabunud tagasi Lyonist, kaelas MM-i kuldmedal. Erika Salumäe annab ka pressikonverentsi, kus muuhulgas ütleb: "Nii paljalt pole me kunagi MM-il käinud." Ühesõnaga polnud "kaadrid" Moskvast Salumäe võistlusesse just palju panustanud.

Salumäe treener Vladimir Leonov sõnab: "Antagu Erikale siis vähemalt korralikud sõidusussid. Ameerikas pakuti tandemile Salumäe-Leonov profiks mineku puhul kõhklusteta 100 000 dollarit, siin treenib maailmameister aastaid vatti näinud maanteerattaga."

Aga Eesti rahvas oli muidugi rõõmus ja uhke Erika Salumäe võidu üle, aga siiski peateema on Balti kett, seda Erika Salumäe ei ületa.

See võis Salumäes isegi ehk arusaamatust valmistada - sa oled teinud meeletult tööd, kogu Eestimaa võiks ühtse mesilassülemina tulla ja pidutseda, see on ikka ühe väikerahva jaoks suur asi, et meil on selline sportlane, kes on võitnud MM-i ja kellel on olümpiamedaleid sama palju kui mõnel õnnelikumal saekaatrimehel sõrmi.

Aga selle asemel, et pidutseda, läheb see rahvas bussidega kuhugi ära. Kuhu te küll lähete, kallid inimesed, võis Erika Salumäe nõutult mõttes küsida.

Aga nii nagu Kristina Šmigun, kes riigikokku saades oli esmalt istungitel hädas istumisega, sest ta lihtsalt polnud harjunud ilma liikumata nii kaua ühe koha peal istuma, siis me ei kujuta ettegi, millist piina võinuks valmistada Balti ketis seismine Erik Salumäele, kes on oli juba toona mitmeid kordi tõestanud, et ta on maailma kiireim naine ratta seljas.

Võib vaid ette kujutada, milline näeks välja Balti kett, kui seda oleks korraldanud Erika Salumäe. Kõik need kaks miljonit inimest, kes Balti ketis osalesid, oleksid olnud ratase seljas, kõik sitked ja kiired, aastaid treeninud inimesed. Ja mingit seismist seal muidugi ei oleks. Vaid igaüks läbiks, ütleme, ühe kilomeetri, see teeks kaks miljonit kilomeetrit, nii oleks saanud maakerale Balti ketiga kohe mitu tiiru peale teha.

Urmas Vadi jutusarja "Millest koosnes Balti kett?" kuuleb 23. augustini argipäeviti kell 8.50 "Vikerhommikus" ja kõiki lugusid saab järelkuulata Vikerraadio kodulehelt.