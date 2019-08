Ilmselgelt koosnes Balti kett sõnadest. Me võime vaid arvata, mis eri teemadel kõik need kaks miljonit inimest Eestist Leeduni võisid ketis rääkida, kui asised ja praktilised, või kui igavikulised ja üllad ja abstraktsed olid need jutud, kui bussides kohale sõideti.

Aga just sel hetkel, kui inimesed võtsid kätest kinni, olnuks ju hea, kui inimesed midagi ütlevad, mitte ei seisa tummalt ega vaiki mõrult.

Ja nendel minutitel, kui kogu Baltikum haaras teineteisel kätest, moodustades inimketi, hüüdsid kõik inimesed Rein Veidemanni kirjutatud luuleridu pealkirjaga "Palve". Tekst on täismahus ära trükitud ka ajakirja Vikerkaar 1989. aasta detsembrinumbris. Tekst kõlab nii:

Palve Läbi aegade arutuse läbi põlvede põhjatuse läbi orjuse otsatuse tõuseb meie ohe — vabadus. Virust Võrumaani, Harjust üle Järva-, Tartu-, Valgamaani, Lääne- ja Pärnumaalt Peipsi veereni, saartelt Sakalani, üle vaevadest väsinud Eesti tõuseb meie palve — vabadus, vabadus. Kõigi kadunud ja hukatud, võõra võimu vägistatud, ohvrite ja langenute, isamaa eest võidelnute mälestuse auks ja nimel uskudes ja lootust hoides püsib kindlana me püüe — vabadus, vabadus, vabadus.

No eks see luuletus on nagu on, veidi nagu konarlik, väga sujuvalt need sõnad üle inimeste huulte ilmselt ei libisenud.

Muidugi võiks nüüd kergel käel seda luuletust interpreteerida ja küsida, et kas sellest ongi pärit meie ohvrimentaliteet, et kas tõesti ainus, mis meis läbi aegade esile tõuseb, on ohe!?

Aga sel ajal ja selles kohas oli kõik õiges kohas ja pole siin selle teksti kallal ilkuda vaja midagi, see oleks umbes sama alatu kui hakata hindama ja kritiseerima riideid, mida toonased inimesed Balti ketis kandsid.

Selge on see, et sel hetkel oli midagi vaja seal ketis hüüda. Pealegi õhtu lõpuks oli ikkagi selgelt välja öeldud ja mitu korda korratud, et see, mida eesti rahvas tahab, on vabadus.

Jah, see oli ilus hetk, kui sa tahad midagi nii väga ja saad selle. Ja sel hetkel sa ei mõtle veel, et kas siis sellist Eestit me tahtsimegi?

