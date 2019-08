Vabariiklased paiskasid Trumpi toetuseks müüki "USA Gröönimaaga" T-särgid

Komitee veebilehel pakutakse raha eest valgeid T-särke, millel on kujutatud USA lipu värvides USA ja Gröönimaa kaart. Komitee hoiatab, et T-särkide arv on piiratud.

Särgi saab 25-dollarilise või suurema annetuse eest erakonnale.

"Toetage president Trumpi ja tema püüdlust laiendada Ameerikat," seisis T-särgi kirjelduses.

Ärileht Wall Street Journal (WSJ) kirjutas aruteludega kursis olevatele allikatele toetudes, et Trump on väljendanud huvi Taani omavalitsusliku piirkonna staatuses Gröönimaa ostmise vastu ja küsinud nõunike käest, kas see oleks võimalik.

Taani ütles ostusoovile ära.

Taani koloniseeris 2,1 miljoni ruutkilomeetri suuruse saare 18. sajandil ja seal elab vaid umbes 56 000 inimest, enamik neist põliselanikest inuitid. Enamik saarest on jää all.

Gröönimaa on suuresti autonoomne, kuid selle välis- ja julgeolekupoliitika otsustatakse Kopenhaagenis.

USA ametnikud peavad Gröönimaad tähtsaks USA riiklikule julgeolekule.