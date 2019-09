Enne volikogu toimunud arutelul "Kuhu viib meid teise samba lammutamine?" oli peaesinejaks Eesti Panga endine president Ardo Hansson, ning ettekannetega astusid üles ka eelmine riigikogu esimees ja kunagine sotsiaalminister ja praeguse pensionisüsteemi üks loojaid Eiki Nestor ning riigikogu liikmed Riina Sikkut ja Helmen Kütt.

Poliitiline avaldus: Eesti pensionisüsteemi lammutamine tuleb peatada

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu kutsub täna vastu võetud poliitilises avalduses kõiki vastutustundlikke riigikogu liikmeid ning parlamendiväliseid huvirühmi takistama pensionisüsteemi lõhkumist ja kaitsma nii Eesti inimeste turvalist tulevikku, teatasid sotsid pressiteates.

"Sotsiaaldemokraadid seisavad riigikogus vastu valitsuse pensioniseaduse muutmise plaanile, millega teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise sildi all ja loodetava lühiajalise poliitilise kasu nimel hävitatakse kogu Eesti pensionisüsteemi kestlikkus," seisab avalduses.

Kavandatav reform on Eesti riigile ja ühiskonnale sotside hinnangul ohtlik kolmel põhjusel.

"Esiteks on see vastuolus põhiseaduse mõttega. Ühe erakonna küünilise valimislubaduse täitmise ja kitsaste äriringkondade majandushuvide rahuldamise nimel lükatakse tulevastele põlvedele ülejõu käivaid kohustusi. Teiseks õõnestab see inimeste usaldust riigi suhtes, pöörates kiirkorras ja parteipoliitilistel kaalutlustel tagasi pikaajalise ning põhjalikult ette valmistatud struktuurse reformi.

Kolmandaks loob kavandatav "reform" ühiskonnas juurde ebaõiglust, koheldes inimesi ebavõrdselt ja kahjustades kõige enam madalapalgalisi ja vähem kindlustatud inimesi. Samuti pannakse tänaste noorte õlule tulevikus suurem maksukoorem," seisis avalduses.

Sotsiaaldemokraadid lubavad, et takistavad riigikogus valitsuse plaanitava eelnõu vastu võtmist kõigi parlamentaarsete meetoditega ja kutsuvad ka kõiki teisi seda tegema.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul lööb kogumispensioni süsteemi lõhkumine just madalama sissetulekuga töötajaid, kelle jaoks on kogumispension peamine finantssääst. "Seetõttu on retoorika, et usaldame inimest ja lubame tal endal otsustada, kui palju ja mil moel tuleviku pensioniks koguda, eriti küüniline," sõnas Saar.