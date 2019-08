"Vaatamata kogu kära, mis teie reisi ümber käib, on siin palju head, eriti Valgevene jaoks," ütles Lukašenko haruldasel kohtumisel kõrge USA ametnikuga. Ta nimetas Boltoni visiiti ajalooliseks.

"Hea seisneb selles, ja keegi ei saa meile seda ette heita, ja teie ilmselt seda teate, et pärast USA-ga suhete halvenemist tegime pidevalt ettepanekuid see lehekülg halvana eest ära keerata ja alustada puhtalt lehelt," lisas president.

"Enne teie tulekut on meil siin USA-st väga palju asjatundjaid käinud. Kohtusin nendega isiklikult, vestlesin. See annab tunnistust, et meie suhete taaskäivitamisel on mingi ajalugu," märkis ta.

Lisaks tegi Lukašenko Boltonile ettepaneku "arutada üksikasjalikult, lausa sõbralikult kõiki meie suhete üksikasju". "Olgu nad Valgevene jaoks ebameeldivad, kuid me peame need ära märkima," rõhutas ta.

"Sama otsekoheselt ja ausalt märgin ma ära küsimused, mida pean vajalikuks edasise koostöö jaoks paika panna, sh need, mis ei pruugi USA-le väga meeldida. See võimaldab meil luua aluse meie suhete tulevikule," lausus Lukašenko.

Boltoni visiit on mitmes mõttes ajalooline, sest tegu on kõige kõrgema tasemega USA visiidiga käesoleval sajandil, ning see annab taas märku, et suhted omal ajal "Euroopa viimaseks diktaatoriks" nimetatud Lukašenko ja Lääne vahel on soojenemas. Seetõttu võib nimetatud visiit kaudselt ärritada ka Venemaad, nentis Foreign Policy.

Sel nädalal külastas Bolton Ukrainat, kus kohtus nii president Volodõmor Zelenski kui ka mitmete ametnikega. Washingtoni kinnitusel oli Boltoni visiidi näol tegu USA sooviga rõhutada toetust Ukraina suveräänsusele ja läänesuunalisele arengule.

Muuhulgas kinnitas Bolton, et parajasti valmistatakse ette Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumist Varssavis Teise maailmasõja algusega seotud ürituste ajal. Svobodale antud intervjuus aga märkis Bolton muuhulgas, et Ukraina president ei peaks praegu kiirustama ühegi Donbassi puudutava otsusega.

Bolton: USA kavatseb teha Ukraina ja Moldovaga tihedamat sõjalist koostööd

Bolton ütles varem Chisinaus, et USA valitsus kavatseb hakata aktiivsemalt tegelema sõjalise koostööga Moldova ja Ukrainaga.

"Loomulikult on USA ja Moldova vahel loodud suurepärane sõjaline koostöö, USA tahaks sellega tõsisemalt tegeleda, see käib ka Ukraina kohta," lausus ta.

"Me usume, et Moldova praegune olukord võimaldab sel langetada iseseisvaid otsuseid, mis aitavad tugevdada selle sõltumatust, mitte seda nõrgendada. See on Moldova võimude asi - arendada koostööd teiste riikidega. Meil ei ole mingeid erilisi taotlusi selles piirkonnas, soovime näha Moldovat sõltumatuna," ütles Bolton.

Ta rõhutas, et Vene kaitseministri Sergei Šoigu äsjane Chisinau visiit on Moldova võimude asi.

"Igal riigil on õigus langetada sõjalise koostöö osas teiste riikidega omaenda iseseisvaid otsuseid," kinnitas Bolton.

Transnistria tüli lahendamise kohta mainis ta, et "seda küsimust arutati juba 1992. aastal James Bakeri visiidi ajal (Bolton oli toona tema abi), ja see on siiamaani lahendamata".

"Selles asjas me toetame vankumatult Moldova valitsuse pingutusi lahendada see küsimus, et Moldova saaks tõepoolest ühtseks riigiks, mitte mingiks välismõjude lavaks. Selle küsimuse peab lahendama riigi rahvas, kuid Moldova terviklikkuse ja iseseisvuse säilitamine on selles protsessis kriitilise tähtsusega," ütles Bolton.