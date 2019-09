Norstat: erakondade reitingutabeli tipp püsib muutumatuna

Erakondade reitingutabeli tipp püsib muutumatuna ehk Reformierakonna edu Keskerakonna ees on säilinud, samas on languses sotsiaaldemokraatide toetus, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati värskest uuringust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4, Keskerakonda 23,9 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,5 protsenti vastajatest ning nädalaga pole nende populaarsus märkimisväärselt muutunud.

Esikolmikule järgneb Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,4 protsendiga, kelle toetus on madalaimal tasemel sellel aastal mõõdetud reitingute võrdluses. Viiendal kohal on Isamaa, kelle toetus on seitse protsenti ning see nädalaga ei muutunud.

Erakondade toetus Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi andmetel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4 protsenti ning opositsioonierakondi 42,8 protsenti.

Opositsiooni toetus saavutas oma tipu 5. augustil lõppenud küsitlusperioodil, kui see oli 47,8 protsenti. Seejärel on see olnud kuus nädalat järjest langustrendis ning selle ajaga on opositsioon kaotanud viis protsenti toetajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.