TTJA: Aidu tuulepargi ehitusload kehtivad teatud tingimustel

Kuivõrd riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust, milles ministeerium ei nõustunud seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest 2015. aasta ehituslubade kehtetuks tunnistamise kohta, kehtivad ameti teatel teatud tingimustel Lüganuse vallavalitsuse ehitusload Aidus elektrituulikute püstitamiseks.

12. aprillil tehtud ehitustegevuse peatamise ettekirjutus kehtis kuni nimetatud kohtuotsuse jõustumiseni.

Tänavu augusti keskel saatis TTJA arendajale arvamuse avaldamiseks ettekirjutuse muudatuse eelnõu, mille lõplik versioon edastati arendajale 10. septembril enne kohtuotsuse jõustumist. Sellega on endiselt peatatud ehitustegevus Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 kinnistutel.

TTJA rõhutas, et juba püstitatud tuulikud ei vasta Aidu tuulepargi teemaplaneeringule ega kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele, need on kõrgemad kui planeeringuga lubatud ning häirivad juba praegu riigikaitseliste süsteemide tööd. See on olnud aluseks ka menetlustoimingute jätkamiseks.

"Käesoleval hetkel ei ole põhjendatud peatada ehitustegevus kinnistutel, kus ehitustegevust ei toimu. See tähendab, et teistel kinnistutel võib arendaja ehitustegevusega alustada vaid sel juhul, kui see vastab planeeringule, kehtivatele ehituslubadele, ehitusprojektile ning sealjuures peab olema tagatud püstitatavate ehitiste ohutus. Kuna ehitusloa menetluse käigus ei kooskõlastatud antud liiki tuulikute püstitamist kaitseministeeriumiga, on soovitatav ehitusprotsess ka nendega kooskõlastada," teatas amet.

TTJA jätkab arendaja esitatud seisukohtade analüüsimist ning Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 kinnistutel paiknevate tuulikute osas kehtib ehituskeeld, kuni TTJA pole menetlust lõpetanud.