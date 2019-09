ERR kirjutas augusti lõpus teenusepakkujatest, kelle müüdavad perepiletid käsitavad perekonnana valdavalt vaid kahest täiskasvanust ja kahest, sageli kuni 14-aastasest lapsest koosnevat külastajategruppi. Muuhulgas evivad sellist lähenemist Tallinnale kuuluvad linnaujulad.

ERR-i artikli peale esitas Tallinna Linnavolikogu EKRE fraktsiooni kuuluv liige Mart Kallas kirjaliku arupärimise abilinnapea Vadim Belobrovtsevile, soovides saada teada, miks on perekond Tallinna sporditeenuseid hinnastavate inimeste silmis vaid kuni kahelapseline ja vanusepiiriks 14 eluaastat.

Abilinnapea vastas, et perepakettide hinnastamisel on arvestatud nii üldise tavaga, millest lähtuvad enamasti ka eraujulad, kui ka ujulate kohapealset praktikat. Ent viitas ka pettuseohule, mis laste arvu perepaketis tõstes kaasneda võib.

"Ujula personal ei saa kontrollida, kas täiskasvanuga on kaasas ühe pere lapsed või on kaasas ka mõni sõber. Sellest lähtuvalt on perepiletiga ujulat külastava grupi suuruseks määratud neli inimest. Tavapraktikas tähendab see tõesti kaht täiskasvanut ja kaht last. Samas on ujulad instrueeritud olema klientide suhtes paindlikud ja soovidele, kus perepileti soovib lunastada üks täiskasvanu ja kolm last, on alati vastu tuldud," vastas talle Belobrovtsev, lisades, et kui peres on lapsi rohkem kui kaks, saab ülejäänutele osta lisaks 1,50-eurose lastepääsme.

Seda, kuidas kahe lapse puhul saab kindel olla, et mõlemad sama pere liikmed on, abilinnapea vastuskirjast ei ilmne.

Ent abilinnapea toob paljulapseliste pealt teenimise põhjendusena ka kohustuse linnale raha teenida.

"Linna spordibaaside hinnakirjade kujundamise üheks aluseks on ka omatulu teenimise kohustus. See tähendab, et tõstes perepaketis laste arvu, tuleks tõsta ka hindasid, mis teeks aga rahulolematuks nii ühe- kui ka kahelapselised pered," teatab Belobrovtsev.

ERR-i tähelepanu juhtimise peale, et linn näeb ujulate perepaketis lastena vaid kuni 14-aastaseid, on vanusepiir tõstetud nüüdseks 16 eluaastale.

"Vanusepiirang 14 aastat oli jäänud hinnakirja varasematest aegadest ning tulenes ujualte kogemustest, mis näitasid, et suuremad lapsed reeglina vanematega ujulat ei külasta. Vanusepiirang on tänaseks ujulate hinnakirjas muudetud ja perepiletiga pääsevad ujuma nüüd ka 16-aastased noored," teatas abilinnapea.

Samas linnale kuuluva Sõle spordikeskuse ujula hinnakirjas, mida kuvatakse nii Tallinna enda kui ka spordikeskuse kodulehel, on endiselt kirjas, et perepakett hõlmab kaht täiskasvanut ja kaht kuni 14-aastast last.

Tallinna linna all tegutsevad Sõle, Nõmme ja Õismäe ujula, samuti inglise kolledži ujula.