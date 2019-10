Johnson välistas vestluses Macroniga Brexiti edasilükkamise

Briti peaminister Boris Johnson hoiatas Prantsuse presidenti Emmanuel Macroni, et ei lükka Brexitit 31. oktoobri järgsesse aega, toonitades, et tema värsked ettepanekud on viimane võimalus kokkuleppele jõuda.

Johnson ütles pühapäeval telefonivestluses Macronile, et "Euroopa Liit ei laseks end meelitada võtma omaks ekslikku arusaama, et Ühendkuningriik jääb pärast 31. oktoobrit EL-i", vahendas Briti peaministri kantselei Johnsoni sõnu.

Briti valitsusjuht ütles ka, et ei kavatse taotleda järjekordset edasilükkamist hoolimata Briti parlamendis septembri algul vastu võetud seadusest, mis kohustab teda paluma Brexiti edasilükkamist, kui tal ei õnnestu saavutada EL-iga kokkulepet leppega lahkumiseks 17.-18. oktoobril peetaval EL-i tippkohtumisel.

Briti Brexiti minister Stephen Barclay ütles varem pühapäeval, et valitsus kavatseb seda seadust austada.

See seadus "õõnestab läbiääkimisi, kuid kui EL-i liidrid panustavad sellele, et see hoiab ära leppeta Brexiti, oleks see ajalooline arusaamatus", ütles kõrge Downing Streeti allikas.

"Ühendkuningriik on teinud suure ja tähtsa pakkumise, kuid on Euroopa Komisjoni asi näidata samuti kompromissivalmidust. Kui seda ei tule, siis lahkub Ühendkuningriik leppeta," lisas ta.

Elysee palee teatel ütles Prantsuse president telefonivestluses Briti peaministrile, et Euroopa Liit langetab Briti valitsuse Brexiti ettepanekute kohta otsuse nädala lõpuks.

Barclay nimetas varem pühapäeval Johnsoni kolmapäeval esitatud ettepanekuid "suureks maandumisalaks" enne pingelisi läbirääkimisi lähipäevil.

Johnson pidas nädalavahetusel Macroni kõrval telefonivestlusi ka teiste Euroopa liidritega. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles oma Briti ametivennale, et "Briti ettepanekute kohta on endiselt üleval tähtsad küsimused" ja enne tippkohtumist seisab ees palju tööd.

EL-i pealäbirääkija Brexiti kõnelustel Michel Barnier ütles laupäeval, et kokkulepe on võimalik, kuid "seda on väga raske saavutada".

Iiri peaminister Leo Varadkar kõlas laupäeval optimistlikumalt, öeldes, et on veel "piisavalt aega" esitada alternatiive. Varadkari sõnul püüab ka korraldada järgmisel nädalal Johnsoniga kokkusaamist, edastas Iiri rahvusringhääling RTE.