USA presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane Graham suunas teisipäeva õhtul Twitteris Türgi valitsusele oma säutsu, milles ütles: "Teile ei ole antud rohelist tuld Süüria põhjaossa sisenemiseks."

"Kongressis valitseb tohutu mõlema partei vastuseis, mida te peaksite käsitlema punase joonena, mille ületamisest hoiduda," lisas senaator.

Trump pidas pühapäeval Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga telefonivestluse ning andis seejärel USA üksustele korralduse lahkuda Türgi piirilt Süüriaga. Ühendriikide sõdurid on toetanud Süüria kurdi rahvakaitseüksusi (YPG) võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik (IS).

See vallandas Ühendriikides pahameeletormi, mille järel on Trump asunud oma sammu õigustama. Ta on hoiatanud Türgit koguni riigi majanduse põrmustamise eest, kui riik peaks Süürias sekkumisega liiga kaugele minema.

USA kaitseministeerium on teatanud, et ei toeta Türgi sõjalist pealetungi Põhja-Süürias, ja on hoiatanud selle võimalike tagajärgede eest.

Trump ise ütles teisipäeval, et Ühendriigid ei ole kurde hüljanud.

Türgi on öelnud, et ettevalmistused sõjaliseks operatsiooniks Süüria põhjaosas kurdivõitlejate vastu on lõpule viidud ning see võib alata iga hetk.

Esmaspäeval ütles Graham, et kavatseb algatada Türgi vastu sanktsioonide kehtestamise, kui selle väed peaksid Süüriasse tungima, ja kutsus rünnaku korral Süüria kurdidele peatama riigi liikmesust NATO-s.

Ühendriikide otsusele oma väed Süüria-Türgi piirilt ära tuua eelnesid kahe riigi pikad läbirääkimised ja kokkulepe turvatsooni loomiseks Põhja-Süürias.

Ankara tahab luua Süüria-Türgi piirile puhverala, mis hoiaks kurdi üksused piirist eemal ning lubaks kuni kahel miljonil süüria põgenikul kodumaale naasta.

Türgi on korraldanud Süüria põhjaosas kaks sõjalist operatsiooni vastavalt 2016. ja 2018. aastal.