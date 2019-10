Reinsalu: kutsume Türgit üles ühepoolset sõjalist aktsiooni lõpetama

Välisminister Urmas Reinsalu teatas kolmapäeva õhtul, et Eesti on mures seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Kirde-Süürias.

"Oleme mures seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Kirde-Süürias, mis kahjustab veelgi terve regiooni stabiilsust. Kutsume Türgit üles oma ühepoolset sõjalist aktsiooni lõpetama ning hoiduma tsiviilohvritest ja humanitaarolukorra edasisest halvenemisest. Meie NATO liitlasel Türgil on kahtlemata julgeolekumured seoses terrorismiga, kuid pingetele regioonis tuleks otsida poliitilist ja diplomaatilist lahendust," vahendas välisministeeriumi pressiteade Reinsalu sõnu.

"On ilmselge, et pikalt kestnud Süüria konfliktile tuleb leida poliitiline lahendus ÜRO raames tehtavate jõupingutuste kaudu. Küll võib alanud sõjaline operatsioon neid jõupingutusi tõsiselt kahjustada ja Daesh'ile (ISIS - Toim.) uut jõuda anda. Türgi on Euroopale oluline partner rändevoogude tõkestamisel. Türgis endas on miljonid Süüria pagulased, kes on sinna põgenenud sõja eest ning nende tagasipöördumine peab olema turvaline ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega," lisas Reinsalu.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas kolmapäeva pärastlõunal, et sõjaline operatsioon Süüria kirdeosas kurdide kontrolli all oleva piirkonna vastu on alanud. Kohaliku meedia teatel viitavad operatsiooni algusele ka piiriäärsest regioonist kostvad plahvatused ja tulistamine.