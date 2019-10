"Hei, Euroopa Liit, ärka üles! Ütlen veelkord – kui te üritate kujutada meie operatsiooni seal invasioonina, siis on meie ülesanne lihtne. Me avame uksed ja saadame teile 3,6 miljonit migranti," ütles Erdogan kõnes parlamendile.

Türgi alustas kolmapäeval Süürias sõjaoperatsiooni Rahuallikas. See on suunatud kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, keda Ankara peab seotuks Türgis keelustatud Kurdistani Töölisparteiga (PKK).

Erdogani sõnul on operatsioonis tapetud 109 "terroristi".

"Meil on sõnum neile, kes olid sunnitud astuma YPG ridadesse: kui te kohe lahkute, tervitame teid avasüli," ütles president.

Türgis elab 3,6 miljonit inimest, kes pidid pagema juba kaheksa aastat kestnud Süüria sõja eest.

2016. aastal sõlmis Türgi EL-iga lepingu, mille järgi takistatakse põgenike liikumist Euroopasse vastutasuks kuue miljardi euro ja viisavabaduse eest.

Ankara kritiseerib EL-i aga raha aeglases üleandmises ja tegevusetuses põgenikekriisi lahendamisel.

"Te pole kunagi siirad olnud," ütles Erdogan bloki kohta. "Nüüd nad ütlevad, et ei anna meile kolme miljardit eurot. Kas te olete kunagi pidanud kinni ühestki meile antud lubadusest? Ei."

Üks Ankara sõjaoperatsiooni eesmärke on luua Põhja-Süüriasse turvatsoon, kuhu ta saaks paigutada umbes miljon Türgi pinnal elavat süüria põgenikku.

Türgi maaväed jätkavad pealetungi Põhja-Süürias

Türgi maaväed jätkasid neljapäeval Põhja-Süürias pealetungi kurdidele, teatas Türgi kaitseministeerium.

Teist päeva kestev Türgi pealetung on pälvinud maailmas laialdase hukkamõistu. Kolmapäeval üritasid kohalikud elanikud Põhja-Süüriast võimalikult kiiresti pageda, et sõjale mitte jalgu jääda.

Kurdide väed ja Süüria aktivistid ütlesid neljapäeval, et ägedast pommitamisest hoolimata ei ole Türgi väed veel palju edasi liikunud. Neile väidetele pole aga sõltumatut kinnitust ja olukorda lahingutandril on keeruline hinnata.

Türgi riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel hõivasid Ankara toetatud Süüria mässulised Yabisa ja Tel Fanderi külad. Nende pressiesindaja major Youssef Hammoud nimetas Yabisat esimeseks vabaduse võitnud külaks.

Türgi alustas pealetungi kurdide vastu kolmapäeval õhurünnakute ja suurtükitulega. Hiljem sisenesid Süüriasse Türgi maaväed. Varem kurde toetanud Ühendriikide sõdurid lahkusid piirkonnast.

Türgi oli enne seda pikka aega ähvardanud alustada pealetungi kurdide omakaitsevägedele, keda Ankara peab seotuks Türgis keelustatud Kurdistani Töölisparteiga (PKK), mis on aastakümneid keskvõimu vastu võidelnud.

Invasioon sai teoks pärast USA presidendi Donald Trumpi pühapäevast otsust oma sõdurid piirkonnast ära tuua, mis jättis kurdid Türgi pealetungile haavatavaks.

Kurdid, kes olid Süürias Ühendriikide ainsad liitlased võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik (IS), peatasid neljapäeval võitluse äärmusrühmituse vastu, et tegeleda Türgi pealetungiga, ütlesid kurdi ja USA ametnikud.

Türgi kaitseministeeriumi teatel on riigi hävitajad ja suurtükid alates pealetungi algusest pommitanud Eufrati jõe idakaldal 181 sihtmärki.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) pressiesindaja Mustafa Bali ütles, et kurdivõitlejad on löönud tagasi kaks Türgi maavägede rünnakut, ühe Tal Abyadi linna lähedal ja teise Ras al-Aini juures sellest läänes. "Praegu pole nad edasi liikunud," säutsus ta neljapäeval.

"Meie väed seisid vastu Türgi okupatsiooniarmee välipealetungi katsele Tal Halafi ja Aluki teljel," teatas SDF.

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et Türgi väed üritasid õhulöökide ja suurtükitule varjus mitmel rindel edasi tungida, kuid seni pole märkimisväärseid edusamme tehtud.

Neljapäeva hommikul teatas vaatluskeskus, et Türgi lennukid korraldasid hommikul uusi õhurünnakuid ning Türgi eriväelased sisenesid Beir Ashqi külla Tal Abyadi lähedal.

Allikate sõnul kestab sõjategevus 120-kilomeetrisel rindel mitmes lõigus.

Vaatluskeskuse teatel sai Türgi pealetungi esimestel tundidel surma 19 SDF-i võitlejat ja kaheksa tsiviilisikut.

Vabaühendus: Türgi pealetungi eest on pagenud 60 000 inimest

Türgi sõjaoperatsiooni tõttu Kirde-Süürias on vähem kui päeva jooksul pidanud kodust põgenema enam kui 60 000 inimest, teatas neljapäeval vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Suur arv elanikke on lahkunud Ras al-Aini, Tal Abyadi ja Derbasiyeh' piirialadelt. Enamik neist suundus itta Hasakeh' linna poole, teatas vabaühendus.

Süüriast tulistatud mürsud vigastasid Türgis 18 inimest

Süüriast tulistatud mürsud tabasid neljapäeval piiriäärset Türgi linna, tekitades vigastusi 18 inimesele.

Uudisteagentuuri Associated Press ajakirjaniku sõnul sai Sanliurfa provintsi Akcakale piirilinnas tabamuse kaks valitsushoonet. Ühes mürsutabamuses sai kolm inimest raskelt viga, ütles samuti kohal viibinud AFP ajakirjanik.

Linnas tõusis suitsu mitmest paigast ning suurtükituli pole vaibunud, teatas AFP. Perekonnad evakueeruvad ja tänavad tühjenevad.

Türgi meedia andmeil teatati vigastatutest lisaks Akcakalest ka Ceylanpınarist.

Ajakirjanike andmeil tulistati mürsud üle piiri Kirde-Süürias asuvast Tal Abyadi linnast.

Süüria kurdid on rünnanud pärast Türgi vägede peatungi algust kolmapäeval mürskudega vähemalt viit Türgi piirilinna.

Elanikel kästi piirialadelt lahkuda, jääda siseruumidesse ja säilitada valvsus.

Süüria kurdid ärgitavad EL-i saadikuid Türgist ära kutsuma

Kurdi liidrid ärgitasid neljapäeval Euroopa riike protestiks Türgi sissetungi vastu oma saadikuid Ankarast koju kutsuma.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) poliitilise tiiva Süüria Demokraatliku Nõukogu (SDC) delegatsioon sõitis Brüsselisse, et mõjutada Euroopa Liitu astuma samme Türgi karistamiseks.

EL ärgitab Türgit pealetungi lõpetama, kuid ei ole midagi teinud. Ühenduse välisministrid arutavad olukorda esmaspäevasel kohtumisel.

"Me tahame kohest kiiret sekkumist, need rünnakud tuleb kiiresti peatada. Õhuruum tuleb Türgi lennukitele sulgeda, et õhurünnakud oleks võimalik peatada," ütles SDC juhtliige Ilham Ahmed Brüsselis ajakirjanikele.

"Kõik Euroopa riigid peaksid suhted külmutama, tuues suursaadikud otsekohe Türgist ära."

SDF oli USA tähtis liitlane võitluses äärmusrühmituse ISIS vastu, Ankara peab aga kurdi võitlejaid terroristideks nagu Türgis tegutsevaid kurdi mässajaid.

Ahmed pani pahaks USA vägede lahkumist Süüria-Türgi piirilt, mis tegi Türgi vägede sissetungi võimalikuks.

"Kui Ameerika väed oleksid kohal, ei ründaks Türgi meid, aga kahjuks seadis Ameerika taandumine meid ohtu," ütles ta. Ahmed tuletas Washingtonile meelde kurdide ohverdust võitluses IS-iga.

"Me tahame, et nad võtaksid arvesse meie makstud kõrget hinda - 11 000 märtrit - ja jääksid meie kõrvale."