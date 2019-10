Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas kolmapäeva pärastlõunal, et sõjaline operatsioon Süüria kirdeosas on alanud. Türgi meedia andmeil sisenesid eriüksused ja soomusmasinad Süüriasse mitmest erinevast punktist.

Näiteks CNN Turki reporter, kes viibib Türgi poolel asuvas Ceylanpinari linnas, teatas, et Süüria poolel Ras-al-Aini linnast oli kuulda mitu kõva plahvatust ning linnast on näha tõusmas suitsusambaid, vahendasid Axios, Reuters, BBC ja CNN.

Türgi julgeolekuametnik selgitas Reutersile, et operatsioon Süürias algas õhurünnakutega ning seda toetab ka suurtükkide tuli.

Ankara teatel on operatsiooni sihtmärgiks Süüria kurdide üksused, keda Türgi käsitleb terroristidena, ning sõjalise sekkumise eesmärgiks on luua Süüria poolele Türgi kontroll all olev ala, kus poleks kurdide võitlejaid ning kuhu saaks asustada Türgi territooriumil viibivaid Süüriast pärit põgenikke.

Erdogan selgitas, et Türgi relvajõudude ja süürlastest liitlaste operatsiooniga Rahu Kevad on plaanis elimineerida "terrorikoridor Türgi lõunapiiril". Riigipea sõnul peaks operatsioon elimineerima ohud, mis tulenevad nii kurdide omakaitseväest YPG kui ka äärmusrühmitusest ISIS.

Samuti mainis ta eesmärgina turvatsooni loomist süürlastest põgenike jaoks.

"Meie missiooniks on ennetada terrorikoridori loomist meie lõunapiiril ning tuua piirkonda rahu," selgitas Erdogan oma Twitteri-postituses. "Me säilitame Süüria territoriaalse terviklikkuse ja vabastame kohalikud kogukonnad terroristidest."

Trump pidas pühapäeval Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga telefonivestluse ning andis seejärel USA üksustele korralduse lahkuda Türgi piirilt Süüriaga. Ühendriikide sõdurid on toetanud Süüria kurdi rahvakaitseüksusi (YPG) võitluses äärmusrühmitusega ISIS. Praktikas on nende kohalolekut aga peetud ka ennetavaks asjaoluks Türgi ja kurdide vahelise sõjategevuse puhkemisele.

See vallandas Ühendriikides pahameeletormi, mille järel on Trump asunud oma sammu õigustama. Ta on hoiatanud Türgit koguni riigi majanduse põrmustamise eest, kui riik peaks Süürias sekkumisega "liiga kaugele minema".

USA kaitseministeerium on teatanud, et ei toeta Türgi sõjalist pealetungi Põhja-Süürias, ja on hoiatanud selle võimalike tagajärgede eest.

Trump ise ütles teisipäeval, et Ühendriigid ei ole kurde hüljanud.

Kaitseministeerium: Türgi alustas maismaapealetungi Süürias

Türgi relvajõud alustasid kolmapäeval Süüria sisside toel maismaapealetungi Süüria aladele, kaitseministeeriumi teatel on tegemist osaga operatsioonist kurdi võitlejate vastu.

Ühe Türgi-meelse relvarühmituse kõneisik ütles uudisteagentuurile AFP, et operatsiooni maismaafaas algas Tal Abyadi piirkonnas, mida kontrollivad Süüria Kurdi Rahvakaitseüksused (YPG).

Pealetungi, mille tegi võimalikuks USA vägede lahkumine, valmistati ette õhurünnakute ja suurtükitulega.

Õhurünnakud ja suurtükituli sundisid kodudest põgenema tuhandeid tsiviilisikuid. Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil sai neis surma vähemalt 15 inimest, neist kaheksa tsiviilisikud.

SDF: Türgi sõjalennukid ründavad tsiviilelanike piirkondi

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kus kurdide omakaitseväel on juhtroll ning mis oli ISIS-e vastase võitluse eesrinnas, andis teada, et piirkonda on rünnanud Türgi sõjalennukid ning olukord tekitab kohalikes inimestes suurt paanikat.

"Türgi sõjalennukid on alustanud õhurünnakuid tsiviilpiirkondade vastu," rõhutas SDF-i pressiesindaja Mustafa Bali.

Ras a-Aini linna pommitamist on kinnitanud ka kurdide esindajad.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) sõjaliste operatsioonide keskus teatas Türgi sõjalennukite intensiivsetest pommirünnakutest sõjaliste positsioonide ja tsiviilkülade vastu Ras al-Aini, Tal Abyadi, Qamishli ja Ain Issa piirkonnas.

"Esialgsetel andmetel on ohvreid tsiviilelanikkonna hulgas," ütles SDF avalduses.

Senaator: USA kongress paneb Türgi maksma ränka hinda Süüria eest

Senaator Lindsey Graham lubas kolmapäeval, et USA kongress paneb Türgi maksma ränka hinda sõjalise operatsiooni eest Süüria kurdivõitlejate vastu.

"Juhin jõupingutust kongressis, et panna Erdogan maksma ränka hinda," ütles vabariiklasest senaator ja president Donald Trumpi tavaliselt lojaalne liitlane Twitteris, viidates Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile.

Trump nimetas Türgi operatsiooni Süürias halvaks mõtteks

USA president Donald Trump nimetas kolmapäeval Türgi sissetungi Süüria põhjaossa "halvaks mõtteks".

Ta kinnitas, et Washington ei toeta seda rünnakut.

Trumpi sõnul oli Türgi lubanud tagada, et mingit humanitaarkriisi aset ei leia, ning USA jälgib, et Ankara sellest ka kinni peab.

Stoltenberg: Türgi hoidugu olukorra edasisest destabiliseerimisest

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsus kolmapäeval Türgit hoiduma olukorra edasisest destabiliseerimisest regioonis sõjategevuse kaudu Süüria põhjaosas.

Ta avaldas Roomat külastades lootust, et Türgi tegutseb vaoshoitult ja tagab, et kogu sõjategevus Süürias on proportsionaalne.

Stoltenberg lisas, et Türgi sõjaväel tuleb "hoiduda tegevusest, mis võib veelgi tugevamalt destabiliseerida olukorda regioonis, tugevdada pingeid ja saada põhjuseks inimkannatustele".

Ta möönis, et Türgi mure oma julgeoleku pärast on seaduslik, kuna see riik asub Süüria kriisi eesliinil.

NATO peasekretär ütles, et kohtub 11. oktoobril Türgi presidendiga ning arutab kujunenud olukorda.

EL nõudis Türgilt sõjalise operatsiooni peatamist Süüria põhjaosas

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nõudis kolmapäeval Türgilt sõjalise operatsiooni peatamist kurdivõitlejate vastu Süüria põhjaosas, öeldes Ankarale, et ühendus ei kavatse maksta niinimetatud turvatsooni eest, mida türklased kavatsevad seal luua.

"Ma kutsun Türgit nagu ka teisi osalisi tegutsema vaoshoitult ja peatama operatsioonid, mis on juba aset leidmas," ütles Juncker Euroopa Parlamendis.

Minister: Prantsusmaa taunib karmisõnaliselt Türgi tungimist Süüriasse

Prantsusmaa taunib karmisõnaliselt Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas, ütles Prantsuse Euroopa-asjade minister Amelie de Montchalin kolmapäeval mõni minut pärast seda, kui Ankara alustas piiriüleseid rünnakuid.

De Montchalin ütles, et Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia teevad tööd ühise deklaratsiooniga, mis saab olema eriti selgesõnaline fakti suhtes, et "me mõistame väga karmilt hukka" Türgi sõjalise kampaania kurdivõitlejate vastu Süüria kirdeosas.

Saksamaa taunis Türgi sissetungi Süüriasse

Saksa välisminister Heiko Maas taunis kolmapäeval Türgi sissetungi Süüria põhjaossa ning kutsus Ankarat sõjalist operatsiooni lõpetama.

Ministri sõnul ähvardab Türgi tegevus tekitada uue humanitaarkatastroofi ja põgenikevoolu.

"Me mõistame Türgi pealetungi Süüria kirdeosas kõige karmimalt hukka," ütles Maas.

Saksa välisminister hoiatas, et Türgi riskib regiooni edasise destabiliseerumise ja äärmusrühmituse Islamiriik uue tugevnemisega.

Maas ütles, et Süüria vajab pärast kaheksat aastat sõda stabiilsust ning esimene samm oleks põhiseaduskomitee kokkukutsumine lähitulevikus.

"Me kutsume Türgit lõpetama oma pealetung ning edendama oma julgeolekuhuve rahumeelsel viisil," sõnas ta.

Holland kutsus välja Türgi suursaadiku seoses rünnakuga Süürias

Hollandi välisminister Stef Blok ütles kolmapäeval, et ta kutsus välja Türgi suursaadiku, et mõista hukka Ankara sõjaline operatsioon kurdivõitlejate vastu Süüria põhjaosas.

"Ma kutsusin välja Türgi suursaadiku. Ma kutsun Türgit mitte liikuma teel, mille ta on valinud," ütles Blok Twitteris.

Holland kuulub äärmusrühmituse ISIS vastu võitlevasse koalitsiooni.

Ühendkuningriik on tõsiselt mures Türgi pealetungi pärast Süürias

Briti välisminister Dominic Raab ütles kolmapäeval, et on tõsiselt mures Türgi sõjaväeoperatsiooni pärast Süüria kirdeosas.

"Ma olen tõsiselt mures Türgi astutud ühepoolse sõjalise sammu pärast," märkis minister oma avalduses.

"See võib destabiliseerida piirkonda, süvendada inimkannatusi ning õõnestada edusamme Daeshi vastu, millele me peaksime olema kollektiivselt keskendunud," lisas ta, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik araabiapärast nimetust.

Saudi Araabia taunis Türgi agressiooni Süürias

Saudi Araabia mõistis kolmapäeval hukka Türgi pealetungi kurdide aladele Süüria kirdeosas, öeldes, et see õõnestab piirkonna julgeolekut ja võitlust džihadistide vastu.

Türgi "sõjaväe agressioonil on negatiivsed tagajärjed piirkonna julgeolekule ja stabiilsusele", kirjutas välisministeerium Twitteris.

"See õõnestab ka rahvusvahelisi jõupingutusi võitluses terrorirühmituse Islamiriik vastu," lisati postituses.

ÜRO julgeolekunõukogu peab erakorralise istungi Türgi Süüria-operatsiooni arutamiseks

ÜRO Julgeolekunõukogu korraldab neljapäeval erakorralise istungi, et arutada kolmapäeval alanud Türgi sõjalist operatsiooni Süüria põhjaosas, teatasid diplomaadid.

Kinnine istung on kavas neljapäeva hommikul. Selle korraldamist taotlesid nõukogu Euroopa liikmed Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, ütlesid diplomaadid.

Reinsalu: oleme mures seoses Türgi operatsiooniga

Välisminister Urmas Reinsalu teatas kolmapäeva õhtul, et Eesti on mures seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Kirde-Süürias.

"Oleme mures seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Kirde-Süürias, mis kahjustab veelgi terve regiooni stabiilsust. Kutsume Türgit üles oma ühepoolset sõjalist aktsiooni lõpetama ning hoiduma tsiviilohvritest ja humanitaarolukorra edasisest halvenemisest. Meie NATO liitlasel Türgil on kahtlemata julgeolekumured seoses terrorismiga, kuid pingetele regioonis tuleks otsida poliitilist ja diplomaatilist lahendust," vahendas välisministeeriumi pressiteade Reinsalu sõnu.

"On ilmselge, et pikalt kestnud Süüria konfliktile tuleb leida poliitiline lahendus ÜRO raames tehtavate jõupingutuste kaudu. Küll võib alanud sõjaline operatsioon neid jõupingutusi tõsiselt kahjustada ja Daesh'ile (ISIS - Toim.) uut jõuda anda. Türgi on Euroopale oluline partner rändevoogude tõkestamisel. Türgis endas on miljonid Süüria pagulased, kes on sinna põgenenud sõja eest ning nende tagasipöördumine peab olema turvaline ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega," lisas Reinsalu.