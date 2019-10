ERR Washingtonis: kongressi sammud Trumpi Süüria asjus ilmselt ei heiduta

Üllatuslikult on president Donald Trumpi suurimaks kritiseerijaks muutunud tema erakonnakaaslane Lindsey Graham, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ütlen presidendile: "Väga keeruline oleks Ameerikat kaitsta liitlasteta selles piirkonnas ja kurdid on olnud meie head liitlased ja kui Türgi läheb Süüriasse, siis nad ei kavatse seal ISIS-ega võidelda. Nad lähevad sinna kurde tapma," rõhutas Graham.

Graham esitas koos demokraadist senaatori Chris Van Holleniga eelnõu, millega plaanitakse kehtestada Türgile sanktsioonid. Muuhulgas soovivad senaatorid külmutada Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani ja teiste juhtivametnike varad USA-s.

Samas kardavad kongressi poliitikud, et nende sammud võtavad liiga kaua aega, sest nii senat kui ka esindajatekoda on kuni järgmise nädalani puhkusel. Lootus, et president ümber mõtleks, on aga kustumas.

"Me lõpetame lõpmatud sõjad. Me peame seda tegema. Keegi pidi selle otsuse kunagi tegema," teatas omakorda Trump.

Lisaks rõhutas välisminister Mike Pompeo, et USA ei andnud türklastele kurdide ründamiseks rohelist tuld.

"Pühapäeva õhtuses telefonikõnes sai väga selgeks, et osad Ameerika sõdurid on ohus. President otsustas nad viia kohta, kus nad ei ole ohus," rääkis Pompeo.

Analüütikud aga kardavad, et kurdid keskenduvad nüüd Türgiga võitlemisele ja äärmusrühmitus ISIS jääb sinnapaika.

"Kui Türgi pealetungi tulemusena väheneb surve ISIS-ele Süürias ja sajad ISIS-e võitlejad pääsevad vabadusse, siis võib piirkond muutuda ebastabiilseks ja ohustada nii USA-d kui ka paljusid meie liitlasi Euroopas ja mujal selles piirkonnas," nentis CBS-i analüütik, eruadmiral James A. Winnefeld Jr.

Samas rõhutavad analüütikud, et kurdid üritavad Põhja-Süürias luua oma riiki ja see ei olnud kindlasti ameeriklastel mõttes, kui liitlassuhet alustati. See väikeriik võib aga tekitada piirkonnas pikaajalise konflikti, milles võivad peale Türgi ja Süüria osaleda ka Iraak ja Iraan.