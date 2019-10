USA senaatorid leppisid kokku sanktsioonides Türgi vastu

Parteideülene rühm USA senaatoreid leppis kolmapäeval kokku kaugeleulatuvates sanktsioonides NATO liitlasele Türgile, kui too ei taandu naaberriigi Süüria kurdide kontrolli all olevatelt aladelt.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles, et tema ja demokraat Chris Van Hollen esitavad eelnõu, millega külmutatakse kõik Türgi poliitilise juhtkonna, sealhulgas president Recep Tayyip Erdoğani, tema asepresidendi ja kaitseministri varad Ühendriikides.

Eelnõu näeb ette ka sanktsioonid neile isikutele ja ettevõtetele, kes ajavad äri Türgi sõjaväega või nafta- ja gaasifirmadega, mis teenindavad selle relvajõude.

Graham ja mitmed teised USA seadusandjad on raevus president Donald Trumpi otsuse peale viia Ühendriikide sõdurid minema positsioonidelt Põhja-Süürias, nimetades seda sammu reetmiseks kurdi üksuste suhtes, kes on aastaid aidanud võidelda islamiäärmuslaste vastu.

Selle otsusega andis Trump sisuliselt vabad käed Türgile käivitada oma kaua kavandatud pealetung.

"Samas kui administratsioon keeldub tegutsemast Türgi vastu, ootan ma meetmele tugevat parteideülest toetust," kirjutas Graham Twitteris.

Sanktsioonide kehtestatakse kohe pärast seaduse jõustumist, milleks on vaja presidendi allkirja.

See jääb jõusse, kuni administratsioon tõendab kongressile, et Türgi ei tegutse üksi ning on viinud oma väed minema aladelt, mis kolmapäeval alanud operatsiooni käigus on okupeeritud.

"Neil sanktsioonidel saab olema vahetu, kaugeleulatuv mõju Erdoğanile ja tema sõjaväele," märkis Van Hollen Twitteris.

Kuna kongressil on praegu vaheaeg, ei ole tõenäoline, et meetme osas enne järgmist nädalat mingeid samme astutakse. Nii esindajatekoda kui senat naasevad tööle teisipäeval.