Kirde-Süüria kurdide administratsioon kutsus kolmapäeval tsiviilelanikke asuma piirkonna kaitsele Türgi vägede sissetungi eest, mida on oodata iga hetk.

"Me kuulutame Põhja- ja Ida-Süürias välja kolmepäevase üldmobilisatsiooni," öeldi avalduses, milles ärgitati kõiki tsiviilelanikke suunduma oma kohust täites Türgi piirile.

Avalduses kutsutakse ka Süüria ja teiste riikide kurde Türgi kavandatava sissetungi vastu protestima.

Ankara teatas teisipäeval, et alustab varsti pealetungi Põhja-Süürias, ning saatis piirile täiendavaid soomusmasinaid.

Türgi presidendi kommunikatsioonijuht Fahrettin Altun kirjutas ajalehes Washington Post, et kurdi vägedel on võimalik "üle joosta" või vastasel juhul ei jää Türgil muud võimalust, kui takistada neid tema Islamiriigi (IS) vastaseid pingutusi häirimast.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriikide sõjavägi taandub Süürias Türgi piiril asuvatelt aladelt. Esmaspäeval teatati, et 50-100 USA eriväelast on piirialalt lahkunud.

Teisipäeval kinnitas aga Türgile kurdide ründamiseks tule andnud Trump, et Washington ei ole kurde hüljanud ja kordas esmaspäevast ähvardust, et igasugune mittevajalik sõjategevus Türgi poolt tooks kaasa hävitavad tagajärjed riigi majandusele.

Kurdi administratsioon ütles kolmapäeval, et nad peavad liitlast USA-d ka kogu rahvusvahelist kogukonda vastutavaks, kui nende aladel peaks tekkima humanitaarkatastroof.