Briti siseministeeriumi viimaste andmete kohaselt on kokku esitanud elamisloa taotluse 5300 eestlast, kellest 1300 on seda teinud septembris. Taotluse esitamine ei tähenda automaatselt elamisloa saamist ning selle saamine eeldab pikemat asjaajamist. Ühendkuningriigi võimud ei esita kodakondsuste kaupa statistikat, kui palju taotlustest tagasi lükatakse.

Ei ole täpselt teada, kui palju Eesti kodanikke kokku Ühendkuningriigis elab ning kui paljusid mõjutab viisavaba liikumise lõppemine. Eesti võimude andmeil elab Ühendkuningriigi umbes 15 000 eestlast, kuid nende seas võivad olla ka topeltkodakondsusega inimesed või need, kellel juba on alaline elamisluba.

Kokku on Briti võimudele elamisloa taotluse esitanud 1 860 200 inimest, millest 520 600 esitati septembris. Ühendkuningriigi siseministeeriumi teatel oli 30. septembriks menetletud 1,5 miljonit taotlust, millest 61 protsenti said elamisloa, 38 protsendile on antud elamisloale eelnev staatus ja ülejäänud on tagasi lükatud.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidele ning Šveitsi kodanikele kehtib lihtsustatud kord elamisloa omandamiseks Ühendkuningriigis.

Ühendkuningriik peaks praeguste andmete kohaselt lahkuma Euroopa Liidust 31. oktoobril.