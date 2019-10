Teisipäeva hilisõhtul jõuti kokkuleppele lähemale, kuid otsustavat läbimurret veel ei tehtud.

Teated, et britid on andnud pisut järele Põhja-Iirimaa tollistaatuse küsimuses, annavad lootust, et leppeta Brexitit on võimalik vältida.

Siiski ei ole pooled veel suutnud sõnastada kokkulepet, mis määraks kindlaks Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tingimused.

"Meeskonnad töötasid hiliste öötundideni ja asi edeneb. Täna hommikul kohtutakse taas," ütles üks Briti ametnik ja nimetas kõnelusi konstruktiivseks.

EL-i ametnike teatel alustati kõnelusi taas kolmapäeva hommikul kell 9.30.

Üks EL-i diplomaat ütles, et läbirääkijad on hakanud muutma brittide pakkumist juriidiliseks tekstiks, mille saaks esitada neljapäeval algaval ülemkogul EL-i liikmesriikide liidritele.

Mõned olulised erimeelsused on aga alles, hoiatas diplomaat. Üks teine Euroopa ametnik avaldas arvamust, et kolmapäeval tekst küll valmis ei saa.

Isegi kui tekst sel nädalal EL-i liidritele esitamiseks valmib või kui, nagu mitmed Brüsseli vaatlejad oletavad, kutsutakse enne oktoobri lõppu kokku veel erakorraline tippkohtumine, peab selle heaks kiitma skeptiline Briti parlament, mis koguneb istungile laupäeval.

Kui Ühendkuningriik nõustub tollipiiri paigutamisega Iiri merre, võiks tema Põhja-Iirimaa provintsis jääda kehtima EL-i reeglid, mis hoiaks ära vajaduse rajada füüsiline maismaapiir EL-i liikmesriigi Iirimaa ja Põhja-Iiri vahele.

Peaminister Boris Johnsonil tuleb saada oma järeleandmisega nõusse kõige euroskeptilisemad konservatiivid ja liitlane Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistide Partei (DUP).

EL-i pealäbirääkija Michel Barnier ja British Brexiti-minister Stephen Barclay leidsid aga, et kokkuleppele ollakse piisavalt lähedal õigustamaks kõneluste jätkamist kolmapäeva varahommikuni.

Barnier on öelnud, et tekst peab olema laual kolmapäevaks, vaid sel juhul saavad EL-i liikmesriikide valitsused seda enne neljapäeval algavat tippkohtumist arutada. 28 riigi liidrid on öelnud, et ei kavatse ülemkogul kokkuleppe üksikasju arutama hakata.

Kui tekst kolmapäevaks valmis ei saa, jätkatakse kõnelusi järgmisel nädalal, on ametnikud öelnud, ja kutsutakse kokku erakorraline tippkohtumine ajal, mis võimaldaks Johnsonil täita lubadus Suurbritannia 31. oktoobril EL-ist välja viia.

Varadkar: Brexiti-kõnelustel on veel palju lahendamata küsimusi

Iiri peaministri Leo Varadkari sõnul loodab ta endiselt, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust leppega, kuid ta rõhutas kolmapäeval, et lahendada on veel palju küsimusi.

"Ma olen veendunud, et kõik pooled suhtuvad tõsiselt kokkuleppe saavutamisse selle kuu lõpuks. On tee võimalikuks leppeks, kuid on palju küsimusi, mis vajavad veel lahendamist," sõnas ta.

Barnier: Brexiti-kõnelustel on veel tõsiseid takistusi

Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier hoiatas kolmapäeval kõrgeid ametnikke, et enne neljapäeval algavat ülemkogu Londoniga kokkuleppele jõudmist takistavad veel mitmed lahendamata küsimused.

Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos ütles, et Barnier manitsenud komisjoni: "Käimasolevad kõnelused on olnud konstruktiivsed, kuid sellegipoolest vajab veel hulk olulisi küsimusi lahendust."

Briti valitsus lubab Brexitiga seotud seadust täita

Briti Brexiti-minister Stephen Barclay kinnitas kolmapäeval parlamendikomiteele, et Euroopa Liidust lahkumise delikaatsesse faasi jõudev valitsus kavatseb seadust täita.

Barclay ütles parlamendi EL-ist lahkumise komisjonile, et peaminister Boris Johnson valitsus järgib kohtukorraldust ja austab seadust.

Ilmselt peab ta silmas Šoti kohtu korraldust, mis nõuab Johnsonilt EL-ilt Brexitile ajapikendust paluma, kui laupäevaks kokkulepet ei ole heaks kiidetud.

Barclay kinnitas, et valitsuse eesmärk on endiselt 31. oktoobriks EL-ist lahkuda.