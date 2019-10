Türgi võimud teatasid kolmapäeval, et pole vajadust taasalustada pealetungi kurdivägedele Süüria põhjaosas.

Türgi kaitseministeeriumi kinnitusel informeerisid nad Ühendriike, et tingimused kurdivägede tagasitõmbumiseks turvatsoonist on täidetud.

"Praegusel hetkel pole vajadust uue operatsiooni läbiviimiseks," kirjutati Türgi kaitseministeeriumi teadaandes.

USA vahendatud vaherahu sai läbi ööl vastu kolmapäeva. "USA teatas 120-tunnise perioodi lõpus, et PKK/YPG taandumine piirkonnast on lõpule viidud," teatas Türgi kaitseministeerium viitega Süüria kurdi rahvakaitseüksustele (YPG), mida Ankara peab Türgis terrorirühmitusena keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks.

USA välisminister Mike Pompeo kinnitas telefonivestluses Türgi ametivenna Mevlüt Cavusogluga samuti, et Ühendriikide sõjaväeametnikud teavitasid Türgi ametivendi kurdide taandumisest loodavast turvatsoonist, ütles Türgi diplomaatiline allikas.

Türgi hõivas 9. oktoobrist 17. oktoobrini kestnud operatsiooni "Rahuallikas" käigus Süürias umbes 120-kilomeetri pikkuse ja 32 kilomeetri sügavuse piirilõigu.

Teisipäevane kokkulepe Venemaaga jätab Türgi kontrolli alla ala Tal Abyadi ja Ras al-Aini linnade vahel, andes Ankarale Süürias üliolulise sillapea.

Ühendriigid ja Türgi saavutasid kokkuleppe, mille kohaselt USA tühistab hiljuti kehtestatud sanktsioonid Türgile, kui Ankara peab kinni Ühendriikide vahendusel saavutatud vaherahust. Kurdi võitlejad teatasid Ühendriikidele, et on omalt poolt täitnud vaherahu tingimused ja viinud kõik oma võitlejad välja Türgiga piirnevalt maaribalt.

"Me oleme võtnud kindlalt nõuks pöörata sanktsioonid tagasi, kui 120 tundi mööda saab," lausus anonüümsust palunud kõrge USA riigi ametnik, kuid ei nimetanud sanktsioonide tühistamise täpset ajakava. Samas hoiatas ta Türgit, et see peab järgima oma tõotust operatsioon lõpetada.

Trump kehtestas 14. oktoobril sanktsioonid kolmele Türgi ministrile ja tõstis terase imporditolle Ankarale. Seejärel saatis ta sinna leppe üle läbi rääkima asepresident Mike Pence'i ja välisminister Mike Pompeo.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan tervitas teisipäeval kui ajaloolist Vene presidendi Vladimir Putiniga Süüria konflikti üle peetud kõnelustel saavutatud lepet.

"Selle kokkuleppe kohaselt ei luba Türgi ja Venemaa mingisugust separatistlikku agendat Süüria aladel," ütles Erdogan ajakirjanikele Sotšis pärast mitu tundi kestnud läbirääkimisi.

Vene välisminister Sergei Lavrov aga märkis, et Venemaa ja Türgi hakkavad Süüria põhjaosas üheskoos patrullima ning et Venemaa ja Süüria lihtsustavad kurdi võitlejate lahkumist riigi põhjaosast.