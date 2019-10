Shammari ütles uudisteagentuurile AP, et Süüriast lahkuva USA väed on Iraagist läbisõidul ja suunduvad kas Kuveiti, Katari või Ühendriikidesse.

Kümned USA soomusmasinad saabusid esmaspäeval Süüriast üle piiri Iraagi Kurdistani.

Iraagi väejuhatus teatas teisipäeval, et Süüriast Iraaki taanduvatele USA vägedele pole antud luba riigi pinnale jääda.

Esper oli varem öelnud, et Süüriast lahkuvad USA väed jäävad ajutiselt Iraaki toetama operatsioone äärmusrühmituse ISIS vastu. Teisipäeval ütles ta, et Ühendriikide väed viiakse Süüriast etapiviisiliselt välja ja nad ei jää Iraaki.

Iraagis on praegu ISIS-e vastasel missioonil umbes 5200 USA sõdurit.

USA kaitseminister saabus üllatusvisiidile Iraaki

USA kaitseminister Mark Esper saabus kolmapäeval üllatusvisiidile Bagdadisse ajal, kui Ühendriigid viivad Iraagi kaudu välja oma vägesid Süüriast.

Esperil on kavas kohtumine oma Iraagi ametivenna Najah al-Shammariga.

Kümned USA soomusmasinad saabusid esmaspäeval Süüriast üle piiri Iraagi Kurdistani.

Teisipäeval ütles Esper, et USA väed lahkuvad Süüriast etapiviisiliselt ja on praeguseks vahetust rünnakutsoonist välja viidud. "Seejärel tuleb järgmine faas, mille käigus viiakse välja kõik väed. Me paigutame nad ajutiselt Iraaki enne seda, kui me nad lõplikult koju toome."

USA on teatanud, et jätab Süüria lõunaossa Iisraeli ja Jordaaniaga piirnevale alale Al-Tanfi sõjaväebaasi 150 sõdurit ja kaalub mõnede sõdurite jätmist Süüria kirdeossa naftaväljade kaitsmiseks.

USA loodab Türgilt ja kurdidelt IS-i ohjamist Süürias

Ühendriigid loodavad Türgi ja kurdi võitlejate peale, et nad lööksid tagasi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) katsed Süüria põhjaosas uuesti pead tõsta, ütles USA diplomaat teisipäeval.

"Nii Türgi kui ka SDF on ISIS-e vastu võidelnud," ütles USA eriesindaja Süüria küsimustes ja IS-i vastase koalitsiooni juures, viidates kurdide juhitud Süüria Demokraatlikele Jõududele (SDF) ja IS-ile.

"Kui nad ei ole sunnitud omavahel võitlema, saame toetuda mõlemale ISIS-e vastu," sõnas Jeffrey USA senati välissuhete komiteele.

Eriesindaja ütles komiteele muuhulgas, et USA president Donald Trump ei konsulteerinud temaga kuni pärast Türgi sissetungi algust Põhja-Süüriasse.

"Me oleme teinud päris head tööd selle rünnaku peatamisel," lausus Jeffrey. "Türgi ei ole sellest väga palju võitnud."

Ta hindas Türgi sõjalise operatsiooni kurdidest ohvrite arvu paarisajale.

USA eriesindaja märkis samas, et Türgi toetusega Süüria opositsioonijõud sooritasid vähemalt ühes juhtumis sõjakuriteo ja Ühendriigid on nõudnud Ankaralt selle kohta selgitust.

Trumpi 6. oktoobri otsus Türgi vägede ja Süüria kurdide vahel puhvriks olnud USA sõdurid Süüria kirdeosast ära tuua tõi kaasa Türgi vägede pealetungi, mis on nõudnud vaatlejate hinnangul üle 500 inimelu ja sundinud ümber asuma 300 000 inimest.

Sõjategevus peatus neljapäeval USA vahendusel sõlmitud relvarahuga, mis sai läbi teisipäeva õhtul.

Venemaa ja Türgi saavutasid teisipäeval kohtumisel kokkuleppe, mille kohaselt viiakse kurdi väed ja nende relvad Süürias 30 kilomeetri kaugusele Türgi piirist ning Süüria ja Vene väed hakkavad patrullima loodava turvatsooni piiril.

Turvatsoonis hakkavad koos Vene vägedega patrullima ka Türgi väed.