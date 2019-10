Keeleteadlased on vastu vaid registripõhisele rahvaloendusele

Teadlased paluvad rahandusministril toetada ettepanekut, et selle haldusalas olev statistikaamet kasutaks järgmisel rahvaloendusel kombineeritud loendusmeetodit, sest ainult registritest pole võimalik saada küllaldase usaldusväärsusega andmeid keeleoskuse kohta.

"Statistikaameti soov üle minna täielikult registripõhisele rahvaloendusele välistaks andmete kogumise elanikelt otse ja tooks kaasa olukorra, kus teave elanike keeleoskuse kohta jääks eelmiste loendustega võrreldes oluliselt vaesemaks," märgitakse pöördumises.

Keeleteadlaste hinnangul noteeriks registripõhine rahvaloendus üksnes emakeele ja jätaks kõrvale kogu muu keeleinfo, sh riigikeele oskuse ja omandamise eri vanuserühmades, mitmekeelsuse Eesti ühiskonnas, andmed murdekeelte elujõu ja kasutajate paiknemise kohta.

"Paraku ei sisalda registrid ammendavat infot isegi mitte emakeele kohta. Ühiskonnale olulist keeleinfot tuleks koguda just rahvaloendustel, et kasutada seda riigi huvides ühiskonnaelu korraldamisel. Eesti probleemiks on olnud ja on vene ükskeelsusesse sulgunud elanikud. Riigikeele valdamise kõrval tuleks väärtustada mitmekeelsust ja tõsta esile meie mitmekeelseid kui väärtusliku oskusega inimesi."

Keeleteadlaste sõnul on rahvaloenduse käigus kogutud andmestiku suurimaid plusse järjepidevus ja andmete ühilduvus.

Pöördumisele kirjutasid alla Tiina Laansalu (Eesti Keele Instituut), professor Birute Klaas (Eesti keelenõukogu), Margit Langemets (Eesti Rakenduslingvistika Ühing), professor Helle Metslang (Emakeele Selts), professor Hannes Palang (TLÜ humanitaarteaduste instituut), professor Renate Pajusalu (TÜ eesti ja üldkeeleteaduste instituut) ja Rainer Kuuba (Võru Instituut).

Ka TAI tahaks inimeste küsitlemist

Lisaks keeleteadlastele on väljendanud skepsist vaid registripõhisele rahvaloendusele ka Tervise Arengu Instituut (TAI). Nemad märgivad rahvastikuminister Riina Solmanile saadetud kirjas, et paluvad ministrilt toetust, et vaid registripõhisena plaanitud 2021. aasta rahvaloendus ei jätaks käsitlemata rahvastiku tervist.

"Tervise Arengu Instituut peab ülimalt vajalikuks, et 2021. aasta rahvaloendusega kogutavate tunnuste hulka kuuluksid need kaks küsimust terviseseisundi kohta, mis olid eelmise, 2011. aasta rahvaloenduse programmis. See eeldab, et rahvaloendus on osaliselt registripõhine ja et mõned üksikud, ühiskonna seisukohalt olulised tunnused lisaks terviseseisundile kogutakse kõikselt otse isikutelt."

TAI teadusdirektor Toomas Veidebaumi sõnul on rahvaloenduse ainus allikas, mille põhjal saab võrreldavate andmete alusel otsustada kahe rahvaloenduse vahel toimunud nihetest meie rahvastiku tervises.

"Küsitlusuuringud ei anna neist nihetest küllaldase täpsusega teavet, selle tõenduseks on tervena elatud aastate arvu raskesti seletatavad kõikumised aastati. Samuti ei taga kogu rahvastiku ulatuses võrreldavat terviseteavet registritesse koondatud andmed. Terviseküsimuste olemasolu rahvaloenduses aitab paremini plaanida rahvatervishoiuprogramme ja -teenuseid, hinnata nende programmide ja teenuste tõhusust ning võrrelda Eesti ja teiste riikide rahvastiku tervist," märkis Veidebaum.

Statistikaamet: e-riigis on registripõhine loendus loomulik

Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze kaitses 25. septembril ERR.ee saates "Otse uudistemajast" vaid registripõhist rahvaloendust põhjendusega, et see peaks andma täpsema tulemuse kui seni kasutatud meetod, kus küsitlejad kodudesse saadetakse.

Beltadze sõnul oleks registripõhise loenduse korraldamine e-riigis nagu Eesti igati loomulik. Statistikaamet on seda kümme aastat ette valmistanud ja selleks kulutanud 15 miljonit eurot. Tavameetodil rahvaloenduse korraldamine maksaks aga lisaks 10 miljonit eurot. Ning arvestades, et alates 2024. aastast, kui hakatakse korraldama igaastaseid registripõhiseid loendusi, oleks 2021. aasta registripõhine loendus tema sõnul igati loomulik.