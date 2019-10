Helme kaalub uueks ministriks ka inimesi erakonnast väljastpoolt

Mitu tundi koos istunud EKRE juhatus täna veel uut infotehnoloogia ja väliskaubanduse ministri kandidaati ei leidnud. Pärast juhatuse koosolekut ütles erakonna esimees Mart Helme, et võimalikke kandidaate ministri kohale on rohkem kui kolm ning nende hulgas on ka neid, kes pole erakonna liikmed.

Võimalikke kandidaate pakkusid omalt poolt ka juhatuse liikmed. "Nüüd on vaja võtta nendega ühendust ja kohtuda. Ja vaadata kas meil keemiad klapivad ja kas nende visioonid klapivad. Selles mõttes oli meeldiv üllatus," ütles Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Helme loodab, et kandidaadid saavad selgeks laupäeval toimuvaks erakonna volikoguks. "Ma ei julge seda laupäeva lubada. Me tahaksime, sest meil põhikiri näeb ette, et volikogu kinnitab ministrikandidaadid. Ja ega me ei ole huvitatud sellest, et me nädala pärast uuesti volikogu kokku kutsume või teeme veebivolikogu. Aga ma vekslit välja ei anna praegu," lausus Helme.

Väliskaubanduse ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo esitas kolmapäeva õhtul peaminister Jüri Ratasele ametist lahkumise avalduse.