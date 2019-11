Kalatootja M.V. Wool teatas pressiteate vahendusel, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) pole 23. oktoobri positiivsele listeeriaproovile kordusproovi teinud, mistõttu võib nende tooteid ohutuks pidada. VTA aga kinnitab, et kordusproovi nõuet ei ole ning ettevõttele kehtib bakteri nulltolerants ja kohustus igast partiist ise proove võtta edasi.

M.V. Wool teatas, et VTA võttis 23. oktoobril ettevõtte Harku tehases positiivse listeeriaproovi, kuid ei ole teinud kordusproove, mida nende väitel nõuab positiivse leiu puhul toiduhügieeni norm. Samuti ei ole VTA alates 23. oktoobrist võtnud tehasest ühtki uut proovi, mistõttu väitis ettevõte, et järelikult peab amet nende toodangut ohutuks.

"VTA prioriteet on ohutu toit ning kuna järelproove ei ole võetud, siis sellega kinnitab VTA toidu ohutust. Alates aprillist 2019 ei ole kontrollkäikude tulemusena M.V. Woolis tuvastatud ühtegi piirnormi 100 ühikut ületavat tulemust ning esinenud üksikud leiud on jäänud alla 10 ühiku. Seega tekib küsimus, kas VTA eesmärk on toiduohutus või tegu on tõsise sekkumisega ettevõtte majandustegevusse," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Selles kommentaaris eirab ta aga tõsiasja, et ettevõtte toodangule kehtib listeeriabakteri suhtes nulltolerants, mida ka ettevõte ise on oma pressiteadetes ja avalikes kommentaarides aktsepteerinud, seega ka alla kümne ühiku jäävad leiud on praegu keelatud.

VTA lükkab ümber väite, nagu oleks neil kohustus positiivse listeeriaproovi puhul kordusproovi teha ning tuletab meelde, et oma toote ohutust peab jälgima ja tõestama ettevõte ise.

"Veterinaar- ja Toiduamet tuvastas 23. oktoobril, puhastuse järgselt, MV. Wooli tehastes listeeriabakteri toodetes ja tootmises. See näitas, et puhastus ei olnud piisav. Järelproovid ei ole nende protseduuride juures nõutavad," kommenteeris VTA kommunikatsioonispetsialist Riina Kallas. "Ettevõttele kehtib listeeria suhtes nulltolerants. See tähendab, et listeeriat ei tohi esineda ettevõttest väljaminevates toodetes. Ettevõte ise võtab igapäevaselt igast tootepartiist proovid ja saadab nende tulemused ka ametile teadmiseks. Tuletame meelde, et käitleja vastutab toiduohutuse tagamise eest. Turuleviidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ja olema nõuetekohane."

Eestis on surnud mitu inimest sama bakteritüve tagajärjel, mida on leitud M.V. Wooli tehasest. Kas 23. oktoobril avastatud listeeriabakter on sama tüvega, on alles väljaselgitamisel. Ka otsus, milliseid täiendavaid meetmeid positiivse bakterileiuga ettevõttele kohaldatakse, on jätkuvalt tegemisel. VTA ei ole välistanud tehase sulgemist.

"Amet teeb otsuse ettevõtet puudutavate järgnevate meetmete osas lähiajal," kinnitas Kallas.