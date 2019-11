Riigi toetus ei pruugi elektriautode turgu elavdada

Keskkonnaministeeriumi andmetel on toetuse tingimused tänaseks paigas. Toetuse summa ühe auto kohta on 5000 eurot. Eraisik saab toetust ühe auto ja juriidiline isik 15 auto soetamiseks. Sooviavalduse vastuvõtmine avaneb lähinädalalatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väga konkreetset kuupäeva praegu ei oska öelda, aga kindlasti detsembrikuus. Me eeldame ja loodame, et huvi on suur ja loodame just, et ka ettevõtete huvi on suur. Meie jaoks on oluline, et just need ettevõtted, kes palju sõidavad, kelle autopark on suurem, oma autoparki hakkaksid ümber muutma," rääkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

Eestis on praegu alla 1500 elektriauto, seega autode hulka toetus märkmisväärselt ei tõsta, ütles Klaas.

Eesti elektriautode turu konverentsil tutvustatud uuringu järgi peavad inimesed suurimaks probleemiks, mis takistab neil elektriautot soetamast, laadijate puudust. Alles seejärel on oluline ostuhind ja akude tehnoloogia.

Konverentsi korraldaja Jüri Luud ütles, et kuna elektiautode hinnad juba mõne aasta pärast sisepõlemismootorite omadega ühtlustuvad, jääbki Eestis kõige suuremaks kitsaskohaks laadimisvõrgustik.

"Kindlasti on Eesti oludes muret ka koduste laadimistega ennekõike vanades kortermajades, kus neid projekteerides, ehitades ei osatud arvata, et üldse autosidki nii palju võiks olla, rääkimata sellest, et nende autode juurde võiks minna elektrivõimsus. Nii palju kui mina elektriautode valdkonna arengus olen teada saanud, siis Eesti Energial on äärmiselt asjalikud ja tõsised plaanid selleks, et käia kaasas elektiautode lisandumisega," ütles Luud.

Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi omandusse läks sellest aastast suurim laadimisvõrgustik, kus on 170 laadimisseadet üle Eesti.

"Meie plaan on muidugi see võrk üle võtta. Juba detsembrist saab Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi egiidi all selles võrgus laadida. Loomulikult on meil plaan seda võrku ka edasi arendada," kinnitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Juba lähitulevikus on Elektrivõrgul kavas hakata pakkuma nutikaid koduse laadimise lahendusi. Seda kasutades valiks elektrivõrku ühendatud auto ise laadimiseks soodsaima elektihinnaga aja, salvestaks energiat ja võimalusel müüks energiat elektrivõrku isegi tagasi. Seega muutuks elektriauto taastuvatest allikatest elektrit tootva süsteemi osaks.