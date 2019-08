Ljubov Sobol ERR-ile: Moskva valimised võivad mõjutada teisi Venemaa paiku

Moskva Štšerbinski kohus tunnistas laupäeval Moskva kohalike valimiste registreerimata kandidaadi Soboli süüdi korduvas õigusrikkumises ja määras talle 300 000 rubla (4135 eurot) suuruse trahvi.

Intervjuus Moskva ERR-i korrespondendile Anton Aleksejevile rääkis Sobol praeguse protestilaine väljavaadetest ja eesmärkidest.

Praegu on 21. näljastreigi päev nõudmisega registreerida teid Moskva linna riigiduuma valimistel kandidaadiks. Kuid praegu ei kavatse võimud registreerida ei teid ega teie opositsioonikaaslasi. Mis sel juhul näljastreigi lõpetate?

Jätkan näljastreiki, see on üks minu poliitilise võitluse viise. Osalen tänavaprotestidel. Kasutan kõiki seaduslikke edasikaebamise mehhanisme. Lähipäevil kaalub keskvalimiskomisjon minu kaebust. Salvestan videoid YouTube'i kanalil, mis on meie meeskonna üks peamisi teabeallikaid

Ma räägin toetajatele toimuvast. Ma kasutan kõiki avaliku surve vahendeid ja näljastreik on vaid üks neist. See on üsna radikaalne ja kajastub juba mu tervises, mul pole eriti häid näitajaid. Kuid ma kasutan jätkuvalt kõiki võimalikke seaduslikke ja rahumeelseid viise õigluse saavutamiseks - oma lubamist valimistele iseseisva kandidaadina, Moskva ühiskonna olulise osa esindajana.



Mida aga teha, kui teid enne valimisi ei lubata?

Jätkan võitlust edasi, nagu praegu. Arvan, et elame Venemaal, kus otsuseid tehakse ettearvamatult. Me elame Venemaal, kus Navalnõi vangistamise otsuse tegid prokurörid, kes päev hiljem pärast massimeeleavaldusi kirjutasid oma käega Alakesi Navalnõi vabadusse vabastamise avaldused. Siin võib kõik juhtuda ühe päeva jooksul. Seetõttu ei kavatse ma alla anda ja võitlen edasi.



Kuid kui teid ei registreerita, kas siis näljastreigi lõpetate?

Olen juba öelnud, et ma ei kavatse näljastreiki praegu lõpetada.

Aga siis te surete!

Ma saan teist aru. Kuid ma alustasin näljastreiki, mõistes, et seda võitlusmeetodit ei saa kasutada nälgides kaks või kolm päeva. See võitlusmeetod on üsna radikaalne. See pole nii radikaalne kui väljakul enesekehtestamine, milleks ma pole veel valmis (naerab - toim), kuid see on tõsine meetod ja sain sellest aru, kui näljastreiki alustasin.

Lõpuks, isegi kui teid registreeritaks, ei tähenda see sugugi garantiid, et võidaksite valimised. Miks siis ei luba võimud seda hästi teades teil ja teie opositsioonikaaslastel valimistel osaleda?

Ilmselt võidan, kui saan valimissedeli. Seda tunnistab isegi keskvalimiskomisjon, CEC-i liige rääkis mulle sellest omavahel. Ilmselt nad kardavad meid, inimesi, kes võidavad. Pean silmas Ühtset Venemaad, võimul olevat parteid, millel on praegu enamus linna duumas, kuid tegelikult ei naudi see Moskva elanike enamuse toetust.

Nende toetus on minimaalne ja nad kardavad kaotada.

Nad kardavad kaotada ressursse, oma volitusi. Ja nad kardavad kaotada illusiooni, et ühiskond toetab neid, mitte aga Moskva demokraatlikku opositsiooni. Need valimised võivad saada Moskva ühiskonnas toimunud muutuste lakmuspaberiks ja mõjutada nüüd Venemaa teisi piirkondi.

Moskva linna duuma kohta, mitte ainult Eestis, vaid ka Moskvas, ei teadnud paljud midagi. Ja äkki said 45-kohalise linnaparlamendi valimised nii oluliseks? Miks?

Sest nagu ma ütlesin, saavad nad näidata Venemaa piirkondadele, et praegu on opositsioonil maksimaalne võiduvõimalus. Piirkondades ei lubata enne valimisi samu tehnoloogiaid ja haldustõkkeid kasutavaid sõltumatuid kandidaate. Moskva võib olla selline näide.

Nad kardavad hävitada müüti, et ühiskond toetab neid, mitte meid, et meil pole positiivset tegevuskava ja et ainult 2% elanikest on valmis meie poolt hääletama. Ilmselt see pole nii ja valimistel registreeritaks see ametlikult.

Me räägime teiega 3. augustil loata protestiralli ees. Paljud inimesed kavatsevad välja minna, ehkki nädal tagasi saatis politsei samalaadse ralli laiali. Milline on tulemus - kas teie arvates on võimalik inimesi hirmutada?

Ma ei saa veel aru repressioonide tasemest, kuhu võimud on valmis minema. Nüüd näeb see rohkem välja kui hoiatus opositsiooniliidritele - Navalnõi mürgituse vormis kriminaalasjana, milles meid, sõltumatuid kandidaate, peetakse süüdistatavatena. Siiani tunnistajatena, kuid kõik võib muutuda ning mind ja teisi sõltumatuid kandidaate saab reaalselt kriminaalselt arreteerida, neil võib olla mingisugune füüsiline mõju.

Kuid see ei lahenda poliitilist kriisi. Sest see tekkis seetõttu, et inimestel pole õigust oma poliitilist esindajat valida. Neil pole õigust rahulikult välja minna ja koguneda. Neil pole õigust elada jõukas riigis, kus on iseseisvad kohtud, kus on majanduskasv. Seetõttu lahendatakse see kriis ainult mõne tõsise reformiga, mis hõlmab muu hulgas sõltumatute kandidaatide vastuvõtmist vähemalt Moskva linna duuma valimistele.