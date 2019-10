USA Moskva suursaadiku kandidaat: Venemaa jätkab sekkumist

"Jutt käib jätkuvast kampaaniast, mida Vene võimud läbi viivad," ütles ta senatis kuulamisel.

Vastates küsimusele, milline peaks olema reageering sellisele tegevusele, tuletas Sullivan meelde Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone ja USA vastusamme küberruumis.

"Meil tuleb ka avameelsemalt rääkida Venemaaga (sellest probleemist)," sõnas diplomaat.

See võimaldaks Moskval mõista, et kahepoolsete suhete parendamiseks on hädavajalik lõpetada püüded mõjutada USA siseasju, märkis ta.

Sullivani sõnul on kahe riigi suhted halvenenud, kuid sellele vaatamata on USA riiklikes huvides jätkata suhtlemist Venemaaga.