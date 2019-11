Eelnõu kohaselt muudetakse väiketootja õlle toomismahu piiri 600 000 liitrilt 1,5 miljoni liitrini aastas, et ettevõtjad saaksid teha pikemaajalisi plaane investeeringuteks. Tootmismahu piiri muutmist on taotlenud Väikepruulijate Liit ning see on olnud poliitiliste arutelude objekt, seisab rahandusministeeriumi koostatud eelnõu seletuskirjas.

Eestis on õlleaktsiis praegu 12,7 eurot saja liitri kohta. Kuni 600 000 liitrit aastat toova ettevõtte aktsiisimäär on sellest 50 protsenti.

Suuri õlletehaseid koondav liit teatas oma pöördumises riigikogu rahanduskomisjonile, et ei pea seadusemuudatust põhjendatuks. Liit märgib ühe põhjusena, et see tekitab olukorra, kus kahest sarnase suurusega ettevõttest üks tasub kaks korda vähem makse kui teine.

Eesti Õlletootjate Liit märgib, et neile jääb arusaamatuks, millist positiivset mõju üritatakse eelnõus sisalduvate õlle väiketootjaid puudutavate muudatustega saavutada. Lisaks pole praegu väiketootjad mõjutanud olulisel määral töökohtade teket.

Samuti nähtub suurtootjate teatel, et seadusemuudatus puudutab vaid ühte ettevõtet, kellele täiendav aktsiisisoodustus kohaldub, seda möönab ka rahandusministeerium.

Selleks on Põhjala pruulikoda, mis on praegu Eesti suurim väiketootja. Põhjala tegevjuht Enn Parel ütles, et tootmismaht tuleb neil sel aastal umbes 1,2 miljonit liitrit.

"Selle aasta augustist kuulume aga kummalisel kombel suurtootjate hulka aktsiisi mõttes ehk ei saa enam aktsiisisoodustust. Seega oleme ühte patta sattunud endast 70 korda suuremate tootjatega, nagu Saku ja A. Le Coq," ütles Parel, kes kuulub ka Eesti Väikepruulijate Liidu (EVPL) juhatusse.

"Jah, tõepoolest - kõige esimesena võidab sellest muudatusest Põhjala, kuid ka teised väiketootjad on jõudsalt kasvamas ning praegu kehtiv 600 000 liitri suurune piir on neile ette tulemas," lausus Parel.

"Õlletootjate Liidu vastuseis on arusaadav, kes see endale ikka konkurente juurde soovib," tõdes Urmas Roots pruulikojast Õllenaut. "Kurdetakse, et väiketootjad maksavad vähe makse, kuid ma arvakski pigem, et ju siis Eesti pakutav soodustus ei ole piisav, et ka väikepruulijad saaksid korralikult jalad alla, palgad üles ja neilt maksud makstud. "

Roots toonitas, et Euroopa Liidu direktiivi kohaselt võib väiketootjaks lugeda kuni 20 miljonit liitrit tootva pruulikoja. "Tegelikkuses ei olegi ilmselt küsimus selles, kui suur on soodustus ja millisest piirist alates seda rakendatakse, vaid see, et Eestis on alkoholiaktsiis lihtsalt tervikuna liiga kõrge. Ja vaevalt, et keegi tahab tagasi olukorda, kus poeriiulid on ühtlaselt puna-sinised, sekka veidi kollast."