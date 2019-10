Diplomaadi tunnistus: Trump sidus Ukraina toetamise Bidenite teemaga

USA kõrgeim diplomaat Ukrainas Bill Taylor ütles teisipäeval esindajatekoja komitee ees tunnistusi andes, et tema hinnangul seadis president Donald Trump Ukrainale tingimuse, et Kiiev peab sõjalise abi saamiseks alustama juurdlusi gaasiettevõtte Burisma ja väidetava sekkumise kohta 2016. aasta USA valimistesse.

Kuigi pikaaegse diplomaadi ja teeneka eruohvitseri kuulamise sisu pole veel avalik, on Taylori põhilised seisukohad kirjas tema esindajatekojale avalduses, vahendasid Axios ja Vox (Mõlemale artiklile on lisatud täismahus avaldus). Väljaannete hinnangul on tegu üha tõsisema tunnistusega seoses Ukraina-skandaaliga ning Taylori sõnad annavad Trumpi tagandamisjuurdlust juhtivatele esindajatekoja demokraatidele lisalaskemoona.

Taylori tunnistus põhineb suures osas tema suhtlusel USA suursaadikuks Euroopa Liidu juures oleva Gordon Sondlandiga ning seostab otseselt kongressi poolt heaks kiidetud sõjalise abi Ukrainale ning teiselt poolt presidendi soovi, et Ukraina võimud looksid juurdluse, mille sihtmärgiks oleks firma, kus töötas tema poliitilise rivaali, demokraat Joe Bideni poeg Hunter Biden. Trump ja tema liitlased on süüdistust, et Ukrainat survestati nn teene teene vastu lepet sõlmima, korduvalt eitanud.

Laiemalt väljendas mitmes administratsioonis töötanud teenekas eruohvitser Taylor muret ka selle üle, et USA-l on Ukraina suunal nö kaks välispoliitikat - ametlik ja siis mitteametlik, milles mängis võtmerolli Trumpi isiklik advokaat Rudy Giuliani ning millest võtsid osa ka erisaadik Kurt Volker, energiaminister Rick Perry ja Sondland.

Taylor kinnitas oma avalduses, et septembri alguses andis Sondland talle teada, et nii sõjalise abi andmine kui ka president Volodõmõr Zelenski visiit Valgesse Majja sõltuvad sellest, kas Ukraina president teeb avaliku avalduse, mille kohaselt alustab Kiiev juurdlust Burisma asjus ning seoses Trumpi liitlaste poolt levitatud süüdistustega, et Ukraina sekkus 2016. aastal USA valimistesse.

"Esiteks on Ukraina meie strateegiline partner, mis on oluline nii meie kui ka Euroopa julgeolekule. Teiseks on Ukraina hetkel, kui me siin istume ja viimase viie aasta jooksul, Venemaa relvastatud rünnaku all. Kolmandaks, see julgeolekuabi, mida me anname, on Ukrainale võtmetähtsusega Venemaa rünnaku tõrjumisel ning mis veelgi tähtsam, saadab nii ukrainlastele kui venelastele sõnumi, et me oleme Ukrainale usaldusväärne strateegiline partner. Ning lõpetuseks, nagu ka komiteed nüüdseks teavad, ütlesin ma 9. septembri sõnumis suursaadik Sondlandile, et sõjalise abi kinnihoidmine eesmärgiga saada abi siseriiklikule poliitilisele kampaaniale Ameerika Ühendriikides on "hullumeelne". Ma olin sellel seisukohal siis ja olen endiselt sellel seisukohal ka nüüd," märkis Taylor oma avasõnas.