Tegemist on esimese Valge Maja ametnikuga, kes on ise kuulnud menetluse keskmes olevat Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 25. juuli telefonikõnet ja kes ka selle kohta tunnistusi annab, vahendasid Axios, Guardian, Vox.

New York Timesi teatel rääkis Vindman 10 tundi kestnud kuulamisel muuhulgas seda, et Valge Maja jättis telefonikõne memost välja otsustava tähtsusega sõnu ja väljendeid. Samas ei hakanud ta spekuleerima selle üle, milline võis olla Valge Maja motiiv jätta memost välja Trumpi rivaali Joe Bidenit, viimase poega Hunter Bidenit ja ettevõtet Burisma puudutavad kohad. Ka teised ametnikest allikad on varem väljendanud muret seoses sellega, et Valge Maja edastatud telefonikõne üleskirjutus on jätnud välja olulisi detaile, märkis Axios.

Tagandamismenetluse peamiseks sisuks on väide, et Trump ja tema esindajad, eelkõige advokaat Rudy Giuliani, on survestanud Ukrainat tekitama juurdlusi Trumpi võimalikuks vastaskandidaadiks oleva demokraadi Joe Bideni ja tema Ukrainas äri ajanud poja kohta. Giuliani olevat tegutsenud selle eesmärgi nimel juba kuid enne 25. juuli telefonikõnet. Samuti süüdistavad demokraadid Trumpi administratsiooni selles, et Giuliani ja teised esindajad ajasid sisuliselt Ukraina suunal paralleelselt välispoliitikat, mis teenis presidendi isiklikke poliitilisi huve. Süüdistajate sõnul seostas Trump otseselt Ukrainale antava abi ja Kiievi valmisoleku talle isiklikke poliitilisi teeneid teha.

Vindman tunnistas teisipäeval Valge Maja keelust hoolimata esindajatekojas ütlusi andes ka seda, et ta oli väljendanud kahel korral muret valitsuse püüete üle sundida Ukrainat uurima demokraate ja nende presidendikandidaadiks pürgivat Joe Bidenit.

Iraagi sõja veteran, korduvalt autasustatud ja hiljem diplomaadina töötanud Vindman pöördus murega julgeolekunõukogu tollase juhi John Boltoni poole.

Tema esmaspäeval meedias avaldatud tunnistuse esialgne tekst toetab süüdistusi, mille kohaselt kuritarvitas Trump oma presidendivõimu ja rikkus valimisseadust, et võita Kiievi toetus oma tagasivalimisele järgmisel aastal.

"See telefonikõne tegi mulle muret," ütles Vindman eelteksti põhjal. "Minu arvates ei olnud õige nõuda välisriigi valitsuselt USA kodaniku uurimist, ja ma kartsin selle tagajärgi USA valitsuse Ukraina toetamisele."

Kahekümneaastase sõjaväekarjääriga Vindman andis lisa tagandamisjuurdluses seni ütlusi andnud tunnistajatele – diplomaatidele, kaitse- ja endistele valitsusametnikele –, kes kinnitavad Trumpi kohta käinud algse vilepuhuja kaebuse sisu ja esitavad enne hääletust täiendavaid üksikasju.

Muuhulgas võivad Vindmani tunnistused tekitada probleeme USA suursaadikule Euroopa Liidu suursaadikule Gordon Sondlandile, kes samuti esindajatekojas tunnistusi andmas käis, sest kahe mehe jutt on selges vastuolus. Nimelt tunnistas Sondland varem, et ei Bolton, nõunik Fiona Hill ega keegi teine julgeolekunõukogust ei väljendanud tema tegevuse üle mingit muret. Selle väite on aga kahtluse alla seadnud nii tunnistusi andmas käinud diplomaat William Taylor kui ka nüüd Vindman. Vindmani sõnul olid nii tema kui ka Hill öelnud Sondlandile, et tema tegevus Ukraina suunal on sobimatu ja pole vastavuses USA riikliku julgeolekuga. Samas on ebatõenäoline, et Sondlandi tabavad võimalike valeütluste andmise eest mingid juriidilised tagajärjed.

Vindman's testimony directly contradicts that.



He says he told Sondland in July that his statements about getting Ukraine to investigate the Bidens were inappropriate and Fiona Hill echoed the same concerns. pic.twitter.com/Dk6ARGl2sl — Kate Brannen (@K8brannen) October 29, 2019

Trump mõistis teisipäeval Twitteris juurdluse hukka kui pettuse ja lisas: "Miks annavad telefonikõne kohta tunnistusi inimesed, kellest ma kunagi kuulnudki pole. Lugege lihtsalt kõne üleskirjutust ja tagandamispettus on läbi!"

Valge Maja tegi teisipäeval avalduse, milles nimetas demokraatide tagandamisjuurdlust pettuseks.

"Demokraatide tagandamisjuurdlus on olnud algusest peale ebaseaduslik petuskeem, sest sel puudub igasugune korralik toetus esindajatekoja hääletuse näol," ütles Valge Maja eestkõneleja Stephanie Grisham.

Kolmeaastasena Nõukogude Liidust, täpsemalt Ukrainast USA-sse saabunud Vindmani sõnul tunneb ta püha kohustust Ühendriike kaitsta.

Mõned Trumpi liitlased püüdsid Vindmani lojaalsust küsitavaks muuta, kuid teised vabariiklased, sealhulgas Wyomingi esindaja Liz Cheney leidsid, et Vindmani

patriotismi kritiseerimine on häbiväärne. Pikemalt analüüsivad maineka veterani ründamist Trumpi-meelsete vabariiklaste poolt näiteks Atlantic, Vox ja National Review.

This attack by Sean Duffy is disgusting, cowardly and un-American. I don't question LTC Vindman's loyalty to America. I question Duffy's. By his twisted logic, my grandfather—who immigrated from Germany—& countless others, shouldn't have been trusted to fight the Nazis in WW2. https://t.co/QhsgHBOTx6 — Paul Rieckhoff (@PaulRieckhoff) October 29, 2019

Tunnistajad: Bolton hoiatas Giuliani tegevuse eest Ukrainas

USA välisministeeriumi ametnik ütleb kolmapäeval kongressi esindajatekoja tagandamisjuurdlusel tunnistust andes, et president Donald Trumpi endine julgeolekunõunik John Bolton olevat hoiatanud presidendi ihuadvokaadi Rudy Giuliani tegevuse eest Ukrainas.

Christopher Anderson ja teine välisteenistuse ametnik Catherine Croft esinevad tunnistusega kolmapäeval.

Anderson räägib seadusandjatele juunikuisest kohtumisest Boltoniga, kes olevat väljendanud toetust Valge Maja tihedamale suhtlusele Ukraina valitsusega. Bolton hoiatanud aga, et Giuliani on presidendi peamine hääl Ukrainas, ja see võib saada takistuseks.

Pelosi teatas järgmistest sammudest, neljapäeval toimub hääletus

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatas esmaspäeval, et neljapäeval hääletatakse resolutsiooni üle, mis määratleb tagandamisjuurdluse edasised sammud.

Resolutsiooni heaks kiitmine tooks muuhulgas kaasa tunnistajate avalikud kuulamised, võimaluse nõuda tunnistajatelt vande all tunnistusi ja erinevate dokumentide avalikustamise.

Hääletus on mõeldud vastukäiguna Trumpi ja osade vabariiklaste väidetele, et tagandamismenetlusel ei ole täiskogu hääletuseta seaduslikku jõudu.

"Meede määratleb juurdluse järgmised sammud," lausus nõunik esmaspäeval pärast seda, kui Pelosi teavitas esindajatekoja demokraate plaanist.

"See resolutsioon määratleb ameerika rahvale avatud kuulamiste protseduuri, visandab protseduurid tõendite edastamiseks võimalikke tagandamissätteid kaaluvale õiguskomisjonile ning sätestab presidendi ja tema advokaadi õigused nõuetekohaseks protseduuriks," kirjutas Pelosi seadusandjaile.