USA kindral: Moskva heidutamiseks tuleb kohalolekut Euroopas tõhustada

Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede juhataja kindral Curtis Scaparrotti ütles neljapäeval USA senati relvateenistuste komitees toimunud kuulamisel, et Venemaa agressiooni heidutamiseks tuleb sõjalist kohalolekut Euroopas suurendada. Samuti süüdistas ta Venemaad selles, et viimane toetab Afganistanis äärmusrühmitust Taliban.

"Tema eesmärgiks on NATO-t lõhestada," ütles kindral Scaparrotti Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta. NATO vajab Scaparrotti hinnangul rohkem sõdureid, laevu, lennukeid ja laskemoona - sealhulgas ka uut lennukikandjate gruppi - et liikmesriike Venemaa vastu kindlustada, vahendasid military.com ja Reuters.

USA kindral, kes on ühtlasi NATO liitlasvägede Euroopa ülemjuhataja, rõhutas ka seda, et USA relvajõudude Euroopa väejuhatus (EUCOM) vajab tugevat toetust USA välisministeeriumilt ning andis seega mõista, et administratsiooni poolt kavandatavad eelarvekärped nimetatud ministeeriumis ei aitaks ühiste eesmärkide täitmisele kaasa.

"Meie - nii USA kui ka liitlased - peame end kokku võtma ja astuma Venemaale agressiivsemalt vastu, eriti selles "hallis tsoonis", kus Venemaa kasutab häkkimist ja "libauudiseid" ja üritab lääneriikide valimisi mõjutada," selgitas Scaparrotti.

USA kindral kommenteeris, et Venemaa vastu Ukraina kriisi asjus kehtestatud sanktsioonid tuleks praegusel hetkel kindlasti kehtima jätta, ning samuti toetas ta mitmete oma kolleegide hinnangut, et Kiievile tuleks toetuseks anda nn surmavat kaitserelvastust, sealhulgas tankitõrjerelvi, luuredroone ja elektroonilise sõja pidamise vahendeid - viimaseid eelkõige Vene luuredroonide tõkestamiseks.

Scaparrotti rõhutas, et Ukraina peab praegu Donbassis "väga ränka" võitlust Moskva poolt toetatud jõududega ning kolm aastat kestnud konflikti jooksul on hukkunud juba 10 000 inimest.

Kindral toonitas ka seda, et president Barack Obama administratsiooni kunagine otsus koondada tähelepanu ja jõud Aasia ning Vaikse ookeani piirkonda tõi kaasa puudusi Venemaa heidutamisel Euroopas.

Kuigi USA ja liitlased on hakanud saatma sõdureid ja tehnikat rotatsiooni korras Poola ja Balti riikidesse, on Venemaa edasise agressiooni heidutamiseks vaja senisest suuremat panustamist, lausus Scaparrotti.

Süüdistus Venemaa ja talibani koostöö teemal

Scaparotti ütles senati komitees sõna võttes ka seda, et tema hinnangul on Venemaa mõju Afganistanis tegutsevate Talibani võitlejate seas kasvanud, ning pidas võimalikuks, et Moskva aitab riigi lõunaosas edenevat Talibani ka varusutusega.

"Ma olen viimasel ajal näinud Venemaa mõju kasvu - nii koostöö kui ka võib-olla Talibanile tehtavate tarnete näol," märkis ta.

Samas ta ei täpsustanud, milliseid tarneid Venemaalt võiks Talibanini jõuda ning kuivõrd otsene roll Venemaal võib olla.

Venemaa esindajad on ka varem eitanud süüdistusi, et nad Talibani võitlejaid abistavad, ning Moskva sõnul on nende "piiratud kontaktide" eesmärgiks vaid aidata kaasa sellele, et Taliban läbirääkimistelaua taha jõuaks. Sacaparrotti äsjase avalduse peale teatati Venemaa välisministeeriumist, et USA kindrali väite näol olevat tegu valega.

Talibani esindajad on varem Reutersile öelnud, et neil on "märkimisväärsed sidemed" Moskvaga juba vähemalt 2007. aastast, kuid Venemaa seotus piirduvat vaid "moraalse ja poliitilise toetusega"."