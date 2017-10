Valitsus plaanib kiire interneti maapiirkondadesse viimiseks riigihanget

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul on Telia saanud oma peakontorilt 50 miljonit eurot, et hakata rajama üle Eesti kiire interneti viimast miili. Samas suunas on samme astunud ka Elektrilevi. Riik ei saa aga investeerida sinna, kus turg juba toimib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellest tulenevalt oleme otsustanud, et teeme üldise riigihanke, kus kutsumne osalema ettevõtteid, kes kogu Eesti kataks kaasaegse internetiühendusega ära, kaasaarvatud hajaasustus. See oleks paketi osa ja seda teeks viie kuni seitsma aastaga ja inimeste osalus võiks olla mitte rohkem kui 200 eurot majapidamise kohta," rääkis Palo.

Kuna ettevõtted on majanduslikult huvitatud lairiba võrgu viimisest tiheasustusega piirkondadesse, on võtmeküsimuseks, kuidas meelitada neid viima see ka kaugematesse kohtadesse. Elektrilevi ei välista sellisel riigihankel osalemist.

"Plaanime teha piloote nii linnas kui ka maal, nii tiheasustuses kui ka hajaasustuses. Testime ewrinevaid tehnoloogiaid nii õhus kui ka maal.Näeme, et see sünergia, mis elektrivõrgu ja levivõrgu koos arendamisel võiks tekkida, üritame sellele nende pilootide käigus kinnitust leida," rääkis Taavo Randna Elektrilevi tootearenduse ja teenuste osakonnast.

Randna ei anna veel vastust küsimusele, kas 200 eurone omaosalustasu oleks lairiba kohale viimiseks piisav.

"Kindlasti me püüame kõigi turuosalistega seda lävendit testida ja saada aru, milline see kõige optimaalsem ja sobilikum liitumistasu võiks olla. Praegu ei oska selle kohta kinnitust anda," lisas ta.

Telia tehnoloogiadirektor Kirke Saar teatas "Aktuaalsele kaamerale", et Teliale tuli nende mainimine ministeeriumi avalduses ootamatusena. Saare sõnul on teema veel liiga toores, et edasisi arenguid kommenteerida. Ta rõhutas, et Telia alustas interneti püsivõrgu arendamise projektiga juba eelmisel aastal.

Lõuna-Eestis kardetakse, et kiire ühendus ei jõua kõigini

Lõuna-Eesti omavalitsusi koondav MTÜ Eesti Andmesidevõrk on tänaseks nelja maakonna peale koondanud enam kui 20 000 sooviavaldust liituda kiire internetiga. Hoolimata viimastel päevadel kõlanud ministeeriumi seisukohtadest mitte toetada omavalitsusi viimase miili väljaehitamisel, jätkatakse sooviavalduste kogumisega ning loodetakse, et projekt viiakse plaanipäraselt lõpuni.

Põlva-,Tartu-,Valga- ja Võrumaakonna omavalitsusi koondav MTÜ Eesti Andmesidevõrk andis suve hakul lootust, et varsti jõuab riigi toel kiire internet ka kõige kaugemasse tallu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soovijatel tuli end vaid üles anda ning olla valmis maksma 150 eurost liitumistasu. Mõne kuuga koguti kogu piirkonna peale enam kui 20 000 sooviavaldust. Nüüd, muutunud olukorras ei olda aga enam kindlad et kiire internet ka päriselt kaugemate elanikeni jõuaks.

"Minu hirm on selline, et tehakse ära ennekõike tiheasutustega piirkonnad, eramajade piirkonnad nii Võru linnas, linna lähiümbruses ka suuremates asulates ja maapiirkondades. Tõelisesse hajaasustusesse tegelikult nendel tingimustel see võrk ei jõuagi," ütles endine Võru maavanem Andres Kõiv.

MTÜ Eesti Andmesidevõrk eestkõneleja Raivo Tammiksaar ütles, et MTÜ jätkab oma plaanide elluviimist selliselt nagu kohalikud omavalitsused on seda ette näinud ning inimesi oodatakse jätkuvalt kuni oktoobri lõpuni projektiga liituma.

Pärnumaal on kiireks ühenduseks kulutatud 70 000 eurot

Pärnumaa omavalitsusliit, maavalitsus ning ettevõtlus ja arenduskeskus alustasid DigiTee projektiga aasta tagasi, olles esimesed. Kulutatud on 70 000 eurot ja pole teada, kes selle hüvitab.

Töö läkski kohe oktoobris hooga käima ja talvekuudel selgitati välja, et ülikiire interneti soovijaid on ligi 7000. Seejärel algas võrkude planeerimine.

"Suveks oli selge, oli esialgne finantskava, sooviavaldused ja kõik olid olemas. /.../ Et suure tõenäosusega 2018. aastal toetust eraldatakse Selle eelduseks oli, et on loodud ettevõte ja meie läksime selgelt, sooviga hoida liidripositsiooni otsisime konkursiga ettevõttele juhi, kes esialgu asus tööle projektijuhina," kommenteeris Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juht Lauri Luur

Ministeeriumist pole DigiTee korraldajatega keegi ühendust võtnud ja mingit teavet pole jagatud. Alles septembris rääkis minister Urve Palo riigiabi loa taotlemisest, et projekti toetada saaks.

"Pärnumaal on kulutatud ligikaudu 70 000 eurot kogu selle kampaania, planeerimiste, arendustööde, personali ja kõige muu peale, et see asi üldse käima lükata.

Nüüd on küsimus, mis me siis nüüd teeme ja kes selle 70 000 meile hüvitab," märkis Luur.

Samas märkis Luur, et kui uus lahendus toob üleriigilise ülikiire interneti ja kõik on rahul, siis ei saa kavandatavat mõistagi pahaks panna.