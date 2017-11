Neivelt elektriautode ostutoetuse plaanist: täiesti jabur

Euroopa Komisjon tuli hiljuti välja ettepanekuga, mille järgi tuleks vähendada autode süsinikdioksiidi emissioone 2030. aastaks 30 protsendi võrra.

Majandusministeerium on asunud keskkonnaministeeriumiga töötama välja meetmete paketti, kuidas Eestis puhtama transpordi poole liikuda, mille üheks osaks võib saada elektrisõidukitele tehtavad soodustused.

Neivelt ütles ERR-ile, et tema hinnangul teletakse pseudoprobleemiga. "Kui mõelda suures plaanis, siis kas täna on kõige suurem probleem see, et me saaks autode CO2 sisalduse väiksemaks, hakates elektriautodele toetusi maksma," küsis ta.

"Kas tasub ikka toetada neid, kes praegu sõidavad mersudega, et nad saaks Tesla osta. Võib-olla tasuks raha anda sinna, et need, kes praegu sõidavad 20 aastat vanade autodega, saaks edaspidi sõita 10 või 5 aastat vana autoga," lausus Neivelt.

"Toetada elektriautode ostmist on täiest jabur kogu muus paketis, kuhu meil raha ei jätku. Me tõesti ei peaks tegelema autotootjate toetamisega," lisas ta.

Neivelt tuletas poliitika elluviijatele meelde, et inimeste tihedus Eestis on üks madalamaid Euroopas. "Ma saan aru, et Saksamaal on õhu puhtuse probleem, Hiinas on õhuprobleem. Aga meil ei ole probleemi olemas."

Suunata oma raha, mida meil on vähe, selleks, et õhk oleks veel puhtam, pole Neivelti hinnangul mõistetav.

"Riigil ei ole raha, et terviseparanduseks haigekassale anda. Me tõstame makse ja kõike muud. Nüüd hakkame Tesla ostjaid ja elektriautode ostjaid toetama. Ma ei saa sellest üldse aru. Need on kõige viimaded, kellele toetust on vaja," jäi ta endale kindlaks.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu hinnangul on elektriautode müük praegu Eestis olematu. Kalli hinna tõttu müüakse vaid kümmekond täiselektriautot aastas. Samas kui riik jagas aastatel 2011 kuni 2014 toetust elektriautode soetamiseks, osteti Eestis 660 elektrisõidukit.

Majandusministeeriumi transpordi arengu- ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan usub, et elektriautode toetus on atraktiivne.

"Ta on juba atraktiivne teiste riikide seas, ta on atraktiivne läbi juba selle, et kogu niiöelda autovõrk ja autotootjad arendavad uusi autosid, mis on suurema läbisõiduga ja tarbijatele taskukohasemad. Selles mõttes selle kiirendamine on kindlasti üks hea võimalus nullsaastega sõidukite kasutuselevõtmiseks," lausus Gailan "Aktuaalsele kaamerale".