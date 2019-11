Alkoholi jaemüük langes perioodil jaanuarist augustini kaks protsenti, selgub Soome terviseamet Valvira andmetest. Eesti alandas alkoaktsiisi juulist.

Veini on käesoleval aastal müüdud ligi kümnendiku võrra vähem, samuti on langenud õllemüük. Kontrastina on aga kange alkoholi müük kerkinud kaheksa kuuga üle kaheksa protsendi, nende seas näiteks kangestatud veinid ja bitterid.

Eesti alkoholiaktsiisi langetamise tõttu tõuseb tõenäoliselt alkoholiimport Eestist.