Seadus võimaldaks surmavalt haigetel inimestel paluda meditsiinilist abi suremiseks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Eutanaasia lubamise üle on Uus-Meremaal aastaid tuliselt vaieldud. Eelmistel kordadel on eelnõu läbi kukkunud.

2017. aastal esitati see uuesti, sellesse tehti palju parandusi ja muudatusi, et tagada muuhulgas eakate patsientide kaitse. Näiteks lisati piirang, et eutanaasia tuleb kõne alla vaid patsientide puhul, kellel on diagnoosi järgi jäänud elada vähem kui kuus kuud.