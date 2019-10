Monoteistlikud usundid allkirjastasid eutanaasiavastase dokumendi

"Kolm aabrahamlikku monoteistlikku usundit jagavad ühiseid eesmärke ning on täielikus üksmeeles oma lähenemise osas elu lõpetavatele olukordadele," on öeldud dokumendis. "Eutanaasia ja arsti abil toimuv enesetapp on olemuslikult ning järelikult moraalselt ja religioosselt vale ning tuleb ilma eranditeta keelata. Igasugune surve surevatele patsientidele elu lõpetamiseks aktiivsete ja tahtlike tegudega on kategooriliselt lubamatu."

Dokumendi allkirjastasid Vatikanis David Rosen Ameerika Juudikomiteest, Vincenzo Paglia Vatikanist, Samsul Anwar islami sotsiaal- ja kultuuriühendusest Indoneesia Muhamedi järgijad (Muhammadiyah) ning ka õigeusukiriku esindaja.

Idee ise aga pärineb Iisraeli riikliku bioeetika nõukogu kaaspresidendilt Avraham Steinbergilt.

"Minu hinnangul teeb selle sündmuse ajalooliseks ainuüksi tõik, et kolm suurt usundit tulid kokku, rääkisid üksteisega, leppisid milleski kokku ning isegi allkirjastasid selle," lausus Steinberg pressikonverentsil.

Paavstliku Eluakadeemia president Paglia lisas, et kuigi surma ei ole alati võimalik vältida, "ei soovi me teda tema räpases töös aidata".

Mõjuvõimsa islamiühenduse Nahdlatul Ulama peasekretär Marsudi Syuhud aga lisas omalt poolt: "Elu kaitsmine on üks islamiseaduse põhieesmärke. Sel põhjusel ei jäta me elu kaitsmist kuni oma elu lõpuni."

Dokumendis kutsutakse meditsiinipersonali kuulama südametunnistust.

"Ühtki tervishoiuteenuse osutajat ei tohi otseselt ega kaudselt mõjutada või survestada aitama kaasa patsiendi tahtlikule ja ettekavatsetud surmale abistatud enesetapu või ükskõik milllise eutanaasia vormi kaudu, eriti kui see on vastuolus selle osutaja usuliste veendumustega," leiavad dokumendi allkirjastajad.