Kui veel kevadel valitsesid puidu kokkuostuturul väga kõrged, buumiaegsed hinnad, siis nüüd on need hakanud kiiresti langema. Selle põhjus peitub maailma majanduse jahenemises ja Kesk-Euroopat laastava kuuseüraski ulatuslikus kahjus. Töösturite hinnangul on olukord halb ning löögi saab ilmselt kogu metsandus.

Saeveskid tõdevad, et puidu kokkuostuhinnad on viimased poolteist aastat olnud aegade kõrgeimad. Sügisel on need aga hakanud kiiresti langema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Balti riikide ühe suurema saeveski, Võrumaal tegutseva Toftani juht Martin Arula ütles, et praegune olukord puiduturul on võrreldav 2007.-2008. aastaga, mil hinnad samuti väga järsku langesid.

"Maailmamajanduse jahenemine on ikka väga selgelt tuntav. Erinevatel eksportturgudel oleme näinud kuni 60-protsendilisi hinna kukkumisi võrreldes üheksa kuu taguse ajaga. Eesti turul on puittoodete hinnad veel natuke vähem kukkunud, me räägime 20-25 protsendist, aga ei ole ühtegi märki, mis ütleks, et me oleksime maailmast eraldatud ja saaksime jääda kuidagi kõrgematele tasemetele," rääkis Arula.

Eriti tugevalt, kuni 40 protsenti on langenud paberipuu ja küttepuu hind. Saeveskid nimetavad seda aga pigem turu normaliseerumiseks.

"Need hinnatasemed, mis peaaegu aasta tagasi olid, olidki pisut utoopilised ja olid osaliselt tingitud 2017. aasta märjast sügisest. Sellest ajast peale hakkasid Skandinaavias paberipuidu laod vähenema, samal ajal oli turunõudlus suur ja seetõttu tekkiski siin Baltikumis hinnaralli, mis viis paberipuu hinna tänaste palgihindade tasemele," selgitas AS Barrus tegevjuht Jürgen Ainsalu.

Metsast rääkides tõstetakse eraldi esile kuusepalki. Ka Eesti metsaomanikke kimbutav kuuseürask on Kesk-Euroopas teinud lausa laastamistööd, mis omakorda mõjutab tugevalt kokkuostuhindasid.

"Üraskikahjustusega kuusepalk on saadaval alla 30 euro tihumeeter ja meie oma 60 euroga sinna kuidagi vastu ei saa. Hetkeline ülepakkumine jaheda majandsuega kooskõlas teeb ikkagi päriselt kurja," ütles Arula.

Muutunud turusituatsioon mõjutab sektorit tervikuna. Suuremad saeveskid tõdevad, et saab olema raske, ent koondamisest ja kokkutõmbamisest veel ei räägita. Erametsaomanikel tuleb aga nüüd tõsiselt plaanida, millal ja kuidas oma töid teha.

"Kui metsaomanikul ei ole, kuhu oma metsamaterjali müüa või see ei ole enam tulus, siis jäävad ikkagi paljud metsad majandamata. See hõlmab kõiki, olgu ta raie ülestöötaja või väljavedaja," ütles Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sok.