Itaalias Milano linnas toimus 6. novembril üritus, kus Türkmenistani ärimehed tutvustasid oma maa tekstiilitoodangut. Paraku selgus hiljem, et näiteks Türkmenistani voodipesu muster on kahtlaselt sarnane kuulsa Prantsuse moemaja Louis Vuittoni kangamustrile.

Plagiaat tuli avalikuks, kui ettevõtte Nusay alus- ja voodipesu valik telekaamera ette jäi ning tähelepaneliku vaatamise korral on näha, et karbis voodipesul on muster, kus Louis Vuittoni mustri puhul on ära vahetatud ainult ettevõtte logo, vahendas Hronika Turkmenistana.

Tegemist ei ole esimesega korraga, kui Türkmenistani ettevõtjad maailmakuulsate firmade toodangu plagieerimisega vahele jäävad. Näiteks käesoleva aasta alguses tutvustas kaubandusvaldkonna asepeaminister president Gurbangulõ Berdõmuhammedovile uusi kodumaiseid šokolaade, mille välimuse näol oli tegu maailmas tuntud kaubamärkide koopiatega.

Lisaks tektstiilile esitlesid Türkmenistani ettevõtjad ka president Berdõmuhammedovi raamatuid.