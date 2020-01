Türkmenistani tegelik rahvaarv on suur müsteerium

Autoritaarse presidendi Gurbangulõ Berdõmuhammedovi juhitud Türkmenistani valitsuse poolt avaldatud statistikat on juba pikemat peetud äärmiselt ebausaldusväärseks ning üheks eriti väheusutavaks informatsiooniks on peetud võimude väiteid rahvaarvu kohta.

Raadio Vaba Euroopa nendib pikemas artiklis, et tegelikult ei tea ilmselt keegi, kui palju inimesi isoleeritud riigis elab.

Riiki tutvustav valitsuse veebileht teatas hiljuti, et Türkmenistanis elab 6,2 miljonit inimest.

Arv on erakordselt uskumatu, kui tuletada meelde, et vahetult Nõukogude Liidu lagunemise eel elas ametliku statistika kohaselt liiduvabariigis 3,7 miljonit inimest. Pärast seda on Türkmenistani võimud ametlikku rahvaarvu kiires tempos tõstnud.

Türkmenistani statistikainstituut teatas juba 1995. aastal, et riigis elab 4,5 miljonit inimest. 2000. aastal 5,37 miljonit, 2002. aastal 5,79 miljonit, 2003. aastal 6 miljonit ja 2006. aasta märtsis teatati, et ollakse juba 6,79 miljoni kodaniku juures.

2006. aastal pärast Nijazovi surma loobuti üldse ametlike rahvastikuülevaadete avaldamisest. 2012. aastal olevat toimunud küll rahvaloendus, kuid selle tulemusi ei avalikustatud. Nüüd siis on valitsuse poolt hallataval veebilehel kirjas, et riigis elab 6,2 miljonit inimest ja seda ajal, mil autoritaarse režiimiga riigi majandus on vabalanguses, mitmel pool on puudu toiduainetest, palgad on sageli välja maksmata, valitseb suur tööpuudus ning elanikkond ei usalda enam ammu oma riigi rahas arveldamist. Kõike seda saadab riigimeedia poolt viljeldav Berdõmuhammedovi isikukultus.

Raadio Vaba Euroopaga seotud väljaande Azatlyk ametnikust allikas on öelnud, et 2008. aastast alates on riigis lahkunud ligi 1,9 miljonit inimest ning et tegelik rahvaarv on ilmselt 3,3 miljonit. Kuid ka neid väiteid puudub tegelikult võimalus kuidagi kontrollida. Küll on aga saabunud rohkelt teateid selle kohta, kuidas võimuesindajad on takistanud inimestel riigis lahkuda.