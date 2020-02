Sellisel viisil peaksid ametnikud kaasas käima president Gurbangulõ Berdõmuhammedoviga, keda oli esimest korda hallide juustega näha 2018. aasta augustis, vahendas Svoboda.

Raadio Vaba Euroopa Türkmenistani toimetuse kinnitusel on alates 1. veebruarist keelatud 40-aastasest vanematel meessoost ametnikel ning koolide ja haiglate töötajatel oma juukseid värvida. Erandiks on vaid 40-aastasest vanemad mehed, kellel on endiselt säilinud juuste loomulik värv - neil tuleb juukseid hallimaks värvida. Ning kui president peaks Lebapi vilajetti külastama, pääsevad temaga kohtuma vaid hallipäised ametnikud. Sellise korralduse olemasolu on kinnitanud vähemalt kaks allikat.

2019. aasta jaanuaris saabusid Türkmenistani presidendi uued ametlikud portreed, kus ta oli esimest korda kujutatud hallipäisena. Varasematel portreedel oli teda kujutatud mustade juustega.

Märkimisväärne on see, et enne 2007. aasta veebruari ehk enne president Saparmurat Nijazovi mantlipärijaks saamist, käis 1957. aastal sündinud Berdõmuhammedov samuti ringi hallipäisena ehk ta hakkas juukseid värvima alles pärast riigipeaks saamist.

Raadio Vaba Euroopa pole seni saanud mingeid ametlikke kommentaare väidetava korralduse kohta.

Türkmenistanis lokkab juba aastaid presidendi isikukultus

Türkmenistani riigimeedia on presidendi isikukultuse viljelemisel paistnud silma erakordse grotesksusega, mis analüütikute hinnangul ületab aeg-ajalt isegi Põhja-Korea riiklikku propagandat.

Välispoliitika eksperdid aga märgivad, et mujal maailmas veidrat huumorit pakkuv isikukultus varjab tegelikult riigi palju süngemat poolt - repressioone ja süvenevat majanduskriisi, mida aga välisinvestorid kipuvad sageli ignoreerima.

Briti mõttekoda Foreign Policy Centre hoiatas 2019. suvel avaldatud raportis, et investorid ning valitsused peaksid hoidma eemale maagaasivarude poolest rikkast Türkmenistanist, sest diktaatorliku eluviisiga presidendi Gurbangulõ Berdõmuhammedovi juhitud riik olevat tegelikkuses juba "katastroofi äärel".

Türkmenistani riigitelevisioonis läks näiteks augustis eetrisse 26 minuti pikkune videoklipp, mis tegi kokkuvõtte sellest, kuidas möödus president Gurbangulõ Berdõmuhammedovi suvepuhkus. Videoklipp moodustaski suurema osa õhtusest uudistesaatest.

Videos sai Türkmenistani rahvas vaadata, kuidas riigipea ratsutas hobusel ja sõitis jalgrattaga, testis võimuesindajate uut relvastust, inspekteeris koos valitsuse liikmetega uut basseini ja tegi nendega koos jõusaalis trenni, kirjutas raamatut keskaasia lambakoerast ning kihutas maastikuautoga Karakumi kõrbes asuva Põrgu väravaks kutsutud maagaasi kraatri juures. Lisaks kuulas ta ka oma lapselapse Kerimi uut muusikapala "Elagu Türkmenistan! Ainult hobuse kiirusel edasi!".

Veel näiteid, kuidas Berdõmuhammedov kodumaa meedias kajastamist leiab:

Riigimeedias on Türkmenistani president esinenud korduvalt enda kirjutatud muusikapaladega. Ka on ta võitnud tähtsa kodumaise laulukonkursi. Siin riigipea ise oma laulu esitamas.

Samuti on ta lasknud muusikal kõlada valijate ning töötajatega kohtudes.

President laulmas 8. märtsi puhul.

Musitseerimas koos noorte sugulastega.

President laulmas rahvale oma BMW aknast.

President autoga "driftimas".

Berdõmuhammedov sõidutamas vana Volgaga Venemaa peaministrit Dmitri Medvedevit.

Berdõmuhammedov võtab sageli osa sõjaväeõppustest, kus ta demonstreerib jõuametkondade juhtidele, kuidas õigesti tuli- ja külmrelvi käsitseda.

Veel osalemist õppustel.

Lasketiirus jalgrattal.

Türkmenistani president näitas ministritele, kuidas korvpalli mängida.

President alustas raamatu kirjutamist ning paitas kutsikaid ja hobuseid.

Üle-eelmise aasta oktoobri alguses kinkis Berdõmuhammedov hilise sünnipäevakingitusena Venemaa presidendile Vladimir Putinile Türkmenistanis aretatud koera kutsika.

Üle-eelmise aasta oktoobris pälvis Berdõmuhammedov taas ülemaailmset (sotsiaal)meediatähelepanu, kui riigitelevisioonis näidati seda, kuidas ta käis tõutäku seljas ratsutades vaatamas ehitustöid pealinn Ašgabatis.

Kriitikute arvates meenutas videoklipp stseene Sacha Baron Coheni komöödiast "Diktaator" ning oli järjekordseks näiteks autoritaarsest isikukultusest maagaasi ja nafta poolest rikkas endises liiduvabariigis.

Tavapärane kohtumine jõuametkondade juhtidega.

President jõuametkondade töötajatele treenimisvõtteid tutvustamas.

Taas kord lapselapsega musitseerimas.