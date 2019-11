Saar tuletas meelde, et kui Keskerakonna minister Mihhail Korb eelmises valitsuses seadis kahtluse alla Eesti liikmelisuse NATO-s, vabastati ta ametist.

"Sotsiaaldemokraadid ootavad, et Eesti välispoliitiline kurss oleks vankumatu ja Eesti valitsuse liikmed sellest lähtuksid. Siseminister Mart Helme on oma järjekordsete väljaütlemistega seadnud kahtluse alla Eesti liikmelisuse NATOs sarnaselt sellega nagu eelmise valitsuse minister Mihhail Korb, kelle te ametist vabastasite. Ootame, et valitsusjuhi hinnangud on järjepidevad ja kindlameelsed. Tahame teada, millal lähete presidendi juurde Mart Helme ametist vabastamise avaldusega?" kirjutas Saar.

Siseminister Mart Helme väitis intervjuus Soome ajalehele Iltalehti, et Eesti valitsus on ette valmistamas plaani B-d juhuks, kui NATO kollektiivkaitse ei peaks mingil põhjusel toimima. Helme väitel tehakse seda koos Läti ja Leeduga.