"Me teeme julgeolekupoliitilist ja sõjalist koostööd oma regionaalsete liitlastega nii Euroopa Liidu kui kahepoolses ja kollektiivses vormis, kuid kindlasti mitte alternatiivina NATOle. Seda lihtsal põhjusel, et NATOle pole võimalik alternatiivi kollektiivkaitses leida ja puudub ka vajadus," märkis Reinsalu Facebookis.

Reinsalu hinnangul tuleb leida liikmesriikide vahelistele erimeelsustele dialoogis lahendus.

"Atlandi ruumi vabadusele ja julgeolekule ei ole tegelikult NATOt asendavat alternatiivi ei meie, USA ega teiste Euroopa liitlaste vaates. Olen kindel, et seda ratsionaalses vaates tajuvad kõik liitlaste pealinnad, hetkeretoorika rõhkudest hoolimata. Meie eluline julgeolekuhuvi on tagada NATO võimed ja liitlaste pühendumine," kirjutas välisminister.

Reinsalu sõnul tuleb hoida Eesti "erisuhet USA-ga".

"Kui vaadata NATO sõjalist suutlikkust, siis just president Trumpi üleskutsete valguses on suudetud kasvatada liitlaste poolt panust kokku üle saja miljardi. Kindlasti on eluliselt tähtis hoida Euroopa-USA strateegilist sidet ja kahepoolsetel ning rahvusvahelistel kohtumistel aidata liitlaste erimeelsuste lahendamisele kaasa. Meie erisuhe USAga on väärtus, mida peame mitmetes valdkondades arendama, et seeläbi soodustada ka Euroopa ja USA liitlassuhteid laiemalt," märkis Reinsalu.

Reinsalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et plaani, mis oleks alternatiivne NATO kaitseplaanidele, valitsusel ei ole.

"Sellisel kujul niisugust plaani, mis oleks alternatiivne NATO kaitseplaanidele, ei ole. Kindlasti me teeme oma regioonis kõikidega koostööd, kahepoolset koostööd, aga seda mitte kuidagi alternatiivina NATO-le," ütles Reinsalu.

Siseminister Mart Helme väitis intervjuus Soome ajalehele Iltalehti, et Eesti valitsus on ette valmistamas plaani B-d juhuks, kui NATO kollektiivkaitse ei peaks mingil põhjusel toimima. Helme väitel tehakse seda koos Läti ja Leeduga.

Välisministri hinnangul väljendas Helme intervjuus muret erimeelsuste üle NATO-s.

"Neid arutelusid peetakse erinevates riikides ja ka Mart Helme oma seisukohas väljendas muret selle üle, et NATOs on erimeelsusi, aga meil on tähtis säilitada külm närv. Valitsusel on selge joon, ja homme (kolmapäeval – toim.), kui ma osalen ka NATO välisministrite tippkohtumisel, kindlasti seda sõnumit ma ka kannan," ütles Reinsalu.

Reinsalu ei lugenud enda sõnul Helme seisukohast välja usaldamatust NATO suhtes

"Kindlasti meil kõigil on soov, et nende erimeelsuste faas kiiresti ületatakse, säilitades need NATO tuumväärtused, aga ma usun, et väga tähtis on otsida just nimelt ühisosa," lausus ta.