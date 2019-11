"NATO ilmselgelt toimib," ütles Kaljulaid visiidil Brüsselisse, osutades, et NATO ajaloos pole ebaõnnestumisi. "Ühtegi NATO liitlast pole kunagi rünnatud. Nii et me loodame NATO-le, jah," sõnas Kaljulaid.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles novembri alguses avaldatud usutluses, et NATO on ajusurma seisundis, ja kurtis koordinatsiooni nappuse üle USA ja Euroopa liitlaste vahel.

Eesti siseminister Mart Helme (EKRE) tuli aga Soome ajalehes Iltalehti välja väitega, et Eesti valitsus on alustanud kaitsepoliitilise varuplaani koostamist juhuks, kui NATO ei suuda Balti riike kaitsta. Helme sõnul koostatakse varuplaani koos lätlaste ja leedulastega.

"Ma ei taha öelda, et Macron räägib sada protsenti tõtt, kui ta ütleb, et NATO on ajusurmas, kuid selge on see, et NATO-s on probleeme," märkis Helme ajalehele.

Helme sõnul valmistatakse praegu ette Eesti seisukohti detsembris Londonis toimuvaks NATO tippkohtumiseks. "Teeme tööd ka plaan B-ga ehk sellega, mida Eesti ja teised Baltimaad ette võtavad, kui Macroni sõnad osutuvad tõeks," ütles Helme.

Helme väidetele reageerisid tuliselt nii peaminister Jüri Ratas, välisminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Jüri Luik. Ratase sõnul on Eesti plaan A, B ja C iseseisva kaitsevõime arendamine ja kuulumine NATO-sse. Reinsalu (Isamaa), kes sõidab kolmapäeval NATO välisministrite kohtumisele, kus valmistatakse ette Londoni tippkohtumist, ütles Helme intervjuule kommentaariks, et tema NATO-t asendavat alternatiivi ei näe.

Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) kinnitusel pole Eesti valitsus kunagi arutanud ega kavatse arutada mingit plaani B.

"Sellised jutud on absurdsed, need ainult õõnestavad NATO ühtsust ja nõrgendavad heidutust. Millist tõestust NATO toimimisest on veel vaja, kui meil on Briti ja Prantsuse väed Tapal ja liitlaste õhuturbelennukid kaitsmas meie õhuruumi?" märkis Luik saadetud kommentaaris.

"Kõik, mida me kahepoolselt liitlastega teeme, põhineb samuti meie kuulumisel NATO-sse. Kas me tõesti usume, et Eesti õhuruumis lendaks ringi USA strateegiline pommitaja B-52, kui see poleks osa NATO kollektiivkaitsest?" lausus Luik.

Luik juhtis tähelepanu asjaolule, et Eestis ei tegele siseminister sõjalise riigikaitse planeerimisega.