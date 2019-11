NATO: me ei luba Krimmi stsenaariumi kordamist oma liikmesriikides

"Me paigutasime lahinguüksused oma piiridele selleks, et näidata selgelt, igasuguse kahtluse või valesti arusaamise vältimiseks: me ei luba ealeski, et mõnes NATO riigis korduks Krimmi sündmused. Kui mõnda NATO riiki rünnatakse, vastab kogu NATO," ütles ta.

Stoltenbergi arvates vajab NATO nii Euroopa kui Atlandi-ülese taseme koostööd.

"Me ei saa valida Atlandi-ülese ja Euroopa ühtsuse vahel, me vajame mõlemat koostöö taset. Ükskõik milline katse lahutada Euroopat Põhja-Ameerikast ei nõrgenda üksi NATO-t, vaid ka lõhestab Euroopa," ütles peasekretär.

"Euroopa Liit on võimas vahend rahu, stabiilsuse ja õitsengu kehtestamiseks, kuid EL ei suuda asendada NATO-t," arvas ta.

"Tahaksin pöörata NATO tuleviku suhtes skeptiliste isikute, näiteks Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni tähelepanu sellele, et NATO näitab üles paindlikkust ja eluvõimelisust, see on meie julgeoleku jaoks tähtis. EL on tähtis, kuid ei suuda Euroopat kaitsta," märkis Stoltenberg.

"NATO on olemas ja kaitseb rahu juba 70 aastat ja me jätkame samas vaimus veel palju aastakümneid," võttis ta oma jutu kokku.