"Ma usun, et NATO on absoluutselt vajalik, kui hakkame hindama riske, mis meie kõigi ees seisavad ning ainuüksi mõte, et ainult üks riik või riikide rühm suudaks vastata meie rahvaid ohustavatele tohututele riskidele, ei ole ratsionaalne," ütles Kay Bailey Hutchison teisipäeval antud pressikonverentsil, mida vahendas väljaanne Politico.

Hutchison lükkas tagasi ka Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni hiljutise NATO-kriitika, kui too väitis, et allianss on ajusurmas. "Me ei saa kuidagi nõus olla president Macroni hinnanguga NATO-le," ütles USA esindaja.

Macroni hinnangut on kritiseerinud mitmed Euroopa liidrid ning see on pälvinud eriti valulise reaktsiooni Kesk- ja Ida-Euroopas, märkis Politico. Nii ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki, et Macroni sõnad ohtlikud, Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer süüdistas Macroni NATO-le asenduse otsimises ning kinnitas, et Prantsusmaa vaade erineb Sakamaa omast, mis peab tähtsaks alliansi ja selle tegutsemisvõimekuse tugevdamist.

NATO välisministrite kolmapäeval toimuva kohtumise eel kinnitas ka Saksamaa välisminister Heiko Maas, et peab allianssi Euroopa elukindlustuseks. "NATO on olnud juba 70 aastat Euroopa elukindlustus. Me kanname hoolt, et see ka jääks nii. Selleks peame Euroopas rohkem julgeolekusse panustama. Ja me ei tohi unustada, mis on NATO-t 70 aastat tugevana hoidnud: kõigutamatu Atlandi-ülene side," ütles Maas kolmapäeval Politicole.