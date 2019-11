Sadama lähistelt Lootsi ja Ahtri tänava ristmikult algava ja Russalka mälestusmärgi juures Pirita teele suubuva Reidi tee kogupikkus on 1,93 kilomeetrit. Lisaks rajati poole kilomeetri pikkune rannapromenaad, uus rattatee ja mitu kilomeetrit kõnniteid. Reidi tee toob avalikku kasutusse ka selle mereäärse ala, mis varem oli tühermaa.

Reidi tee ristmike juures on väikesed platsid, mida hakkavad ilmestama purskkaevud ja paberist volditud laevukeste kujulised alused Meremuuseumi näitustega. Kogu tee ulatuses on kavandatud puhkekohad ja välikohvikute alad pergolatega. Puhkealadele on paigaldatud 230 istepinki ja 150 prügikasti. Kaheksale mänguväljakule, kiikumisalale ja jõulinnakusse on paigaldatud kokku 64 spordi- ja mänguvahendit.

Uus rattatee on seotud Pirita promenaadiga ja annab võimaluse arendada rattaliiklust edasi nii Kalaranna kui südalinna suunal.

Reidi tee projekti kogumaksumus ulatus 43 miljoni euroni. Ehitustööde kestus on ligi poolteist aastat – juulist 2018 kuni lepingulise tähtaja 23. detsembrini.